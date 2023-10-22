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    • «Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    «Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» и «Дженоа», 9 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аталанта»: Карнесекки, Толои, Джимсити, Руджери, Скальвини, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, де Кетеларе, Лукман, Скамакка.

    Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

    «Дженоа»: Леали, Драгушин, Бани, Васкес, Торсбю, Малиновский, Сабелли, Френдруп, Хапс, Гюдмюндссон, Экубан.

    Главный тренер: Альберто Джилардино

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аталанта» – «Дженоа»

    Источник: Спортбокс

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