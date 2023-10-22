Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» и «Дженоа», 9 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Аталанта»: Карнесекки, Толои, Джимсити, Руджери, Скальвини, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, де Кетеларе, Лукман, Скамакка.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини
«Дженоа»: Леали, Драгушин, Бани, Васкес, Торсбю, Малиновский, Сабелли, Френдруп, Хапс, Гюдмюндссон, Экубан.
Главный тренер: Альберто Джилардино
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аталанта» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс