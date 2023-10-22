Губерниев определил главную «стыдобень» российского футбола

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (2:0).

«Главная стыдобень в нашем футболе – это судейство. Ничего не умеют, не видят и ещe провоцируют игроков.

«Спартак» не в порядке. Но сегодня хоть старался!

Александр Соболев вышел. Руководство, похоже, заставило тренера обиды свои забыть. Сейчас нужны очки. А других нападающих тот же Гильермо Абаскаль раздал. Павла Мелешина выпускать страшно», – написал Губерниев.

«Спартак» поднялся в топ-5.

Впереди у команды матч с «Факелом» в Воронеже.

«Пари НН» занимает 8-ю строчку.

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