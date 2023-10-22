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  • Губерниев определил главную «стыдобень» российского футбола

Губерниев определил главную «стыдобень» российского футбола

22 октября 2023, 16:24
20

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (2:0).

«Главная стыдобень в нашем футболе – это судейство. Ничего не умеют, не видят и ещe провоцируют игроков.

«Спартак» не в порядке. Но сегодня хоть старался!

Александр Соболев вышел. Руководство, похоже, заставило тренера обиды свои забыть. Сейчас нужны очки. А других нападающих тот же Гильермо Абаскаль раздал. Павла Мелешина выпускать страшно», – написал Губерниев.

  • «Спартак» поднялся в топ-5.
  • Впереди у команды матч с «Факелом» в Воронеже.
  • «Пари НН» занимает 8-ю строчку.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (20)
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АлексМак
1697981193
Прав полностью в этот раз Губер..
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FCSpartakM
1697981662
эпизод, который ни на что уже не повлиял. Вопрос, если фол судья пропустил, за кой куй ты по ногам рубишь атакующего игрока таким образом? и вопрос опять к говнюцуку, зачем ты первую ЖК получаешь за спор в ситуации, когда был стопроцентный фол. Ждем нытье от Юрана, что пари опять засудили и вообще они играли лучше
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Skull_Boy
1697982505
Гениально черт который не разбирается в футболе размышляет про футбол
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САДЫЧОК
1697982640
Главная стыдобень в нашем футболе – это Губерниев и его протаскивающие типы , типа МатчТв и т.д., а также так сказать спецы Мостовые Кончельскисы и всякая шелупень.
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ivany4
1697983052
Мели Емеля, твоя неделя!! Футбольных обозревателей типа Губерниева, пруд пруди! Особенно на северных болотах. А вот разбирающихся в футболе - по пальцам пересчитать. А уж адекватно оценивающих футбольные ситуации - раз, два и обчелся.
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subbotaspartak
1697984350
Стыдобень, что жлобов в эфир выпускают
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ВетеR
1697984491
главная стыдобень, это губерниев
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Александр.Т.
1697986479
Ай бла , Соболев бы не вышел если Промес не травмировался
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sochi-2013
1697989612
Если бы руководство не совало нос в работу тренера и его отношение с соболевыми, было бы больше проку и результат. Наняли человека на работу, значит уверены в его квалификации- дайте ему работать! Представьте, что будет, если руководство больницы будет вмешиваться в работу хирурга.
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Каратель помойников
1698118192
Клинер с палкой по ходу руг другу секеля чешут,как ещё объяснить возню этих девулек
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