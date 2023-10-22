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    • Губерниев определил главную «стыдобень» российского футбола

    Губерниев определил главную «стыдобень» российского футбола

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (2:0).

    «Главная стыдобень в нашем футболе – это судейство. Ничего не умеют, не видят и ещe провоцируют игроков.

    «Спартак» не в порядке. Но сегодня хоть старался!

    Александр Соболев вышел. Руководство, похоже, заставило тренера обиды свои забыть. Сейчас нужны очки. А других нападающих тот же Гильермо Абаскаль раздал. Павла Мелешина выпускать страшно», – написал Губерниев.

    • «Спартак» поднялся в топ-5.
    • Впереди у команды матч с «Факелом» в Воронеже.
    • «Пари НН» занимает 8-ю строчку.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7366

      sochi-2013 38 минут назад

      Если бы руководство не совало нос в работу тренера и его отношение с соболевыми, было бы больше проку и результат.
      Наняли человека на работу, значит уверены в его квалификации- дайте ему работать!
      Представьте, что будет, если руководство больницы будет вмешиваться в работу хирурга.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22116

      Cleaner 52 минуты назад

      Даже Губерниев увидел сегодня СУДЕЙСКУЮ победу Спартака!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      Александр.Т. 1 час назад

      Ай бла , Соболев бы не вышел если Промес не травмировался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12403

      ВетеR 2 часа назад

      главная стыдобень, это губерниев

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6559

      subbotaspartak 2 часа назад

      Стыдобень, что жлобов в эфир выпускают

      1
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      Рейтинг: +22116

      Cleaner > subbotaspartak 50 минут назад

      Честные комментаторы сегодня честно говорили о Спартаке. Потому то Вы их жлобами сейчас и называете...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11984

      ivany4 2 часа назад

      Мели Емеля, твоя неделя!!
      Футбольных обозревателей типа Губерниева, пруд пруди! Особенно на северных болотах. А вот разбирающихся в футболе - по пальцам пересчитать. А уж адекватно оценивающих футбольные ситуации - раз, два и обчелся.

      3
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      Рейтинг: +3260

      фанат джигурды > ivany4 2 часа назад

      А комментаторов таких, чтоб футбол со звуком смотреть- так вообще не осталось(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +688

      НикКин 2 часа назад

      Сам футбол у нас стыдобень и позорище во всех структурах рфс сидят люди которым футбол не нужен им нужен доход от футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10304

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Главная стыдобень в нашем футболе – это Губерниев и его протаскивающие типы , типа МатчТв и т.д., а также так сказать спецы Мостовые Кончельскисы и всякая шелупень.

      5
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      ...
      Рейтинг: +9391

      vladik12 > САДЫЧОК 2 часа назад

      Опять бухой там?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10304

      САДЫЧОК > vladik12 1 час назад

      Губерниев молчи, биатлонист не состоявшийся.

      0
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      Рейтинг: +15033

      Skull_Boy 2 часа назад

      Гениально черт который не разбирается в футболе размышляет про футбол

      5
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      Рейтинг: +1065

      FCSpartakM 2 часа назад

      эпизод, который ни на что уже не повлиял. Вопрос, если фол судья пропустил, за кой куй ты по ногам рубишь атакующего игрока таким образом? и вопрос опять к говнюцуку, зачем ты первую ЖК получаешь за спор в ситуации, когда был стопроцентный фол. Ждем нытье от Юрана, что пари опять засудили и вообще они играли лучше

      5
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