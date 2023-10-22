Губерниев определил главную «стыдобень» российского футбола

Если бы руководство не совало нос в работу тренера и его отношение с соболевыми, было бы больше проку и результат.
Наняли человека на работу, значит уверены в его квалификации- дайте ему работать!
Представьте, что будет, если руководство больницы будет вмешиваться в работу хирурга.
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (2:0).
«Главная стыдобень в нашем футболе – это судейство. Ничего не умеют, не видят и ещe провоцируют игроков.
«Спартак» не в порядке. Но сегодня хоть старался!
Александр Соболев вышел. Руководство, похоже, заставило тренера обиды свои забыть. Сейчас нужны очки. А других нападающих тот же Гильермо Абаскаль раздал. Павла Мелешина выпускать страшно», – написал Губерниев.
- «Спартак» поднялся в топ-5.
- Впереди у команды матч с «Факелом» в Воронеже.
- «Пари НН» занимает 8-ю строчку.