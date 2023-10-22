Винисиус призвал наказывать за расизм тюрьмой

Нападающий «Реала» Винисиус пожаловался на расизм в матче 10-го тура Примеры против «Севильи» (1:1).

«Благодарю «Севилью» за быструю реакцию и принятые меры в отношении болельщика. Это новый печальный для испанского футбола эпизод.

Расистский акт позволил себе и ребенок. У меня есть видео. Жаль, что его некому научить. Я в Бразилии много вкладываю в воспитание нового поколения, чтобы у них не было таких проявлений.

Надеюсь, испанские власти начнут изменять законодательство. За расизм должна быть уголовная ответственность. Я готов помочь.

Это был уже 19-й эпизод расизма – все продолжается», – написал Винисиус.