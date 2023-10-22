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    Винисиус призвал наказывать за расизм тюрьмой

    Нападающий «Реала» Винисиус пожаловался на расизм в матче 10-го тура Примеры против «Севильи» (1:1).

    «Благодарю «Севилью» за быструю реакцию и принятые меры в отношении болельщика. Это новый печальный для испанского футбола эпизод.

    Расистский акт позволил себе и ребенок. У меня есть видео. Жаль, что его некому научить. Я в Бразилии много вкладываю в воспитание нового поколения, чтобы у них не было таких проявлений.

    Надеюсь, испанские власти начнут изменять законодательство. За расизм должна быть уголовная ответственность. Я готов помочь.

    Это был уже 19-й эпизод расизма – все продолжается», – написал Винисиус.

    • Болельщика на матче «Севилья»«Реал» вывели со стадиона за проявления расизма.
    • Винисиус летом допускал уход из «Реала» из-за расизма.
    • 23-летний бразилец стоит 150 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Винисиуса

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