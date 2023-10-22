Григорян: «Краснодар» превратился в команду победителей»

ну посмотрим, как они в Москве и Питере играть будут.
Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян заявил о преображении «Краснодара» в этом сезоне.
«Краснодар» по стилю превратился из команды «цитрусовой» и романтичной в команду с менталитетом победителя. Возможно, эта ментальность ещe не обросла мышцами, но совершенно очевидно, что она есть у команды.
Когда Владимир Ивич надевает пиджак в клеточку, команда выглядит очень энергично. А когда у него рубашка в полосочку – не хватает энергии. И он после матча с «Балтикой» (2:2) сказал, что его команде не хватило энергии», – сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом.
- У команды нет трофеев в истории.
- Впереди у краснодарцев матч РПЛ с ЦСКА.