Григорян: «Краснодар» превратился в команду победителей»

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян заявил о преображении «Краснодара» в этом сезоне.

«Краснодар» по стилю превратился из команды «цитрусовой» и романтичной в команду с менталитетом победителя. Возможно, эта ментальность ещe не обросла мышцами, но совершенно очевидно, что она есть у команды.

Когда Владимир Ивич надевает пиджак в клеточку, команда выглядит очень энергично. А когда у него рубашка в полосочку – не хватает энергии. И он после матча с «Балтикой» (2:2) сказал, что его команде не хватило энергии», – сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».