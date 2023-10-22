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    Григорян: «Краснодар» превратился в команду победителей»

    Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян заявил о преображении «Краснодара» в этом сезоне.

    «Краснодар» по стилю превратился из команды «цитрусовой» и романтичной в команду с менталитетом победителя. Возможно, эта ментальность ещe не обросла мышцами, но совершенно очевидно, что она есть у команды.

    Когда Владимир Ивич надевает пиджак в клеточку, команда выглядит очень энергично. А когда у него рубашка в полосочку – не хватает энергии. И он после матча с «Балтикой» (2:2) сказал, что его команде не хватило энергии», – сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом.
    • У команды нет трофеев в истории.
    • Впереди у краснодарцев матч РПЛ с ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1060

      FCSpartakM 55 минут назад

      ну посмотрим, как они в Москве и Питере играть будут.

      0
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      Рейтинг: +1638

      SLADE2019 2 часа назад

      Согласен. Вот и вчера, Кордоба под самый финальный свисток обязан был забивать. Команда играет, причем не только в атаке, наконец подобрали хороший защитный состав. Так что, все в руках быков. Должны играть на чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +25

      TIMOTHY 3 часа назад

      Кстати Ивич самый нормальный тренер по сравнению с теми
      какие были в Краснодаре за все время! У Галицкого видимо мозги на место встали раз не пригласил очередного типа Шалимов,талалаев Хохлов)

      1
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      Рейтинг: +25

      TIMOTHY 3 часа назад

      Бред от Григоряна!) Краснодар клуб неоднозначный,он всегда так играет в последние сезоны,то пусто то густо! Вот и сейчас,у них спад идёт и очки набирают с помощью судей и только

      6
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      Рейтинг: +10

      Вадим2591 > TIMOTHY 1 час назад

      Собака лает,караван идет…

      0
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      Рейтинг: +140

      Цугундeр 3 часа назад

      "Цитрусовой... романтичной,.. в клеточку.. в полосочку.."
      Тьфу ты. Бабский тренер , есть бабский тренер.

      5
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