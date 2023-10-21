Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» и «Страсбур», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы:
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Перейра, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Рамуш, Коло-Муани.
Главный тренер: Луис Энрике
«Страсбур»: Селс, Делайн, Перрин, Ньямси, Сенья, Деменге, Диарра, Дукуре, Мотиба, Ангелов, Баква.
Главный тренер: Патрик Виейра
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Страсбур»
- Прямой эфир встречи покажет megogo.
- Также игру можно посмотреть на «Лиге Ставок».
Источник: «Бомбардир»