Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» и «Страсбур», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Перейра, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Рамуш, Коло-Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

«Страсбур»: Селс, Делайн, Перрин, Ньямси, Сенья, Деменге, Диарра, Дукуре, Мотиба, Ангелов, Баква.

Главный тренер: Патрик Виейра

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Страсбур»