Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» и «Страсбур», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы:

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Перейра, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Рамуш, Коло-Муани.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Страсбур»: Селс, Делайн, Перрин, Ньямси, Сенья, Деменге, Диарра, Дукуре, Мотиба, Ангелов, Баква.

    Главный тренер: Патрик Виейра

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Страсбур»

    ПСЖ-Страсбур смотреть онлайн

    Новости по теме
    «ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз на матч 9 тура Лига 1, 21 октября
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+