В субботу, 21 октября, «ПСЖ» на своем поле сыграет со «Страсбуром». Игра состоится в рамках 9 тура чемпионата Франции по футболу. Матч начнется в 18:00 по мск.

«ПСЖ»

Парижане идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Команда на два балла отстает от лидирующего «Монако». Подопечные Энрике в восьми матчах национального первенства выиграли четыре матча, в трех встречах сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда отличилась 17 голами, но при этом пропустила 7 мячей.

«Страсбур»

Команда идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе десять баллов. «Страсбур» выиграл три встречи, в одном матче сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила восемь голов, но при этом пропустила 11 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 72 матча, в которых 39 раз побеждал «ПСЖ», в 13 играх выигрывал «Страсбур». Парижане забили в ворота соперника 112 мячей, а «Страсбур» ответил 65 голами.

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Страсбур»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, «ПСЖ» выглядит фаворитом матча. Наверняка подопечные Энрике выиграют эту встречу с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.19), ТБ 2.5 (1.36).