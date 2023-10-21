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  • Морозов определил лучшего защитника РПЛ: «Он на уровне Игнашевича»

Морозов определил лучшего защитника РПЛ: «Он на уровне Игнашевича»

21 октября 2023, 12:00
3

Игрок «Локомотива» Евгений Морозов назвал лучшего защитника чемпионата России прямо сейчас.

Из российских защитников мне очень нравится Осипенко. Для меня это топ-1. Еще мне нравится следить за Чистяковым, это второй защитник. Иностранцев сложно назвать.

– Берешь у них какие-то профессиональные качества?

Мне нравится, как уверенно Осипенко чувствует себя на мяче, нервотрепку не поднимает, спокойно играет двумя ногами.

У Чистякова мне очень нравится, как он играет на втором этаже, как ловит момент прыжка. Вроде он не какой-то очень высокий, но верх весь снимает, он лучший по этому показателю.

– На твой взгляд, поколение нынешних защитников сильнее или слабее предыдущего поколения с Игнашевичем и Березуцкими?

– Говорят, когда они начинали играть, у них тоже было достаточно много ошибок. Защитник – это позиция, когда в молодом возрасте по-любому будут ошибки. Надо оказывать футболисту доверие.

Если есть потенциал, он может вырасти в топового защитника. Думаю, Игнашевич и Березуцкие тоже много ошибались. Да, и у меня бывают ошибки. Но думаю, с опытом это все пройдет.

– Но Осипенко уже немолод.

Я считаю, что Осипенко – на уровне Игнашевича. Как мне рассказывали тренеры, раньше только Игнашевич мог отдать первую передачу. У защитников не было тенденции на первый пас. Сейчас же многие в чемпионате могут достаточно качественно начать атаку.

  • 29-летний Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года.
  • Его статистика: 109 матчей, 12 голов, 2 ассиста.
  • В активе центрбека 9 игр за сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Осипенко Максим Морозов Евгений Игнашевич Сергей
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1697879610
Хорошие ориентиры для Женьки. "*
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Беспонтий
1697880049
да в нашей жизни всё равно определяет всё лишь малолетнее говно ну или почтенный старец (
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odessakmv
1697882873
печальненько....
Ответить
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