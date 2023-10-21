Морозов определил лучшего защитника РПЛ: «Он на уровне Игнашевича»

Игрок «Локомотива» Евгений Морозов назвал лучшего защитника чемпионата России прямо сейчас.

– Из российских защитников мне очень нравится Осипенко. Для меня это топ-1. Еще мне нравится следить за Чистяковым, это второй защитник. Иностранцев сложно назвать.

– Берешь у них какие-то профессиональные качества?

– Мне нравится, как уверенно Осипенко чувствует себя на мяче, нервотрепку не поднимает, спокойно играет двумя ногами.

У Чистякова мне очень нравится, как он играет на втором этаже, как ловит момент прыжка. Вроде он не какой-то очень высокий, но верх весь снимает, он лучший по этому показателю.

– На твой взгляд, поколение нынешних защитников сильнее или слабее предыдущего поколения с Игнашевичем и Березуцкими?

– Говорят, когда они начинали играть, у них тоже было достаточно много ошибок. Защитник – это позиция, когда в молодом возрасте по-любому будут ошибки. Надо оказывать футболисту доверие.

Если есть потенциал, он может вырасти в топового защитника. Думаю, Игнашевич и Березуцкие тоже много ошибались. Да, и у меня бывают ошибки. Но думаю, с опытом это все пройдет.

– Но Осипенко уже немолод.

– Я считаю, что Осипенко – на уровне Игнашевича. Как мне рассказывали тренеры, раньше только Игнашевич мог отдать первую передачу. У защитников не было тенденции на первый пас. Сейчас же многие в чемпионате могут достаточно качественно начать атаку.