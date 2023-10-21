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    • Морозов определил лучшего защитника РПЛ: «Он на уровне Игнашевича»

    Морозов определил лучшего защитника РПЛ: «Он на уровне Игнашевича»

    Игрок «Локомотива» Евгений Морозов назвал лучшего защитника чемпионата России прямо сейчас.

    Из российских защитников мне очень нравится Осипенко. Для меня это топ-1. Еще мне нравится следить за Чистяковым, это второй защитник. Иностранцев сложно назвать.

    – Берешь у них какие-то профессиональные качества?

    Мне нравится, как уверенно Осипенко чувствует себя на мяче, нервотрепку не поднимает, спокойно играет двумя ногами.

    У Чистякова мне очень нравится, как он играет на втором этаже, как ловит момент прыжка. Вроде он не какой-то очень высокий, но верх весь снимает, он лучший по этому показателю.

    – На твой взгляд, поколение нынешних защитников сильнее или слабее предыдущего поколения с Игнашевичем и Березуцкими?

    – Говорят, когда они начинали играть, у них тоже было достаточно много ошибок. Защитник – это позиция, когда в молодом возрасте по-любому будут ошибки. Надо оказывать футболисту доверие.

    Если есть потенциал, он может вырасти в топового защитника. Думаю, Игнашевич и Березуцкие тоже много ошибались. Да, и у меня бывают ошибки. Но думаю, с опытом это все пройдет.

    – Но Осипенко уже немолод.

    Я считаю, что Осипенко – на уровне Игнашевича. Как мне рассказывали тренеры, раньше только Игнашевич мог отдать первую передачу. У защитников не было тенденции на первый пас. Сейчас же многие в чемпионате могут достаточно качественно начать атаку.

    • 29-летний Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года.
    • Его статистика: 109 матчей, 12 голов, 2 ассиста.
    • В активе центрбека 9 игр за сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +605

      odessakmv 45 минут назад

      печальненько....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6291

      Питерский князь 51 минуту назад

      Из русских Круговой самый сильный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9008

      Беспонтий 1 час назад

      да
      в нашей жизни всё равно
      определяет всё лишь малолетнее говно
      ну
      или почтенный старец (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25237

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хорошие ориентиры для Женьки. "*

      0
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