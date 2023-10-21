Вальверде назвал топ-клуб АПЛ, в котором он мог оказаться до «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал о несостоявшемся переходе в команду из Англии.

«В 2016 году был клуб, который почти подписал со мной контракт. Это «Арсенал», – заявил 25-летний уругваец.

Вальверде в «Реале» с июля 2016-го.

За основную команду провел 215 матчей, забил 19 голов и сделал 18 ассистов.

Контракт хавбека с мадридцами действует до 2027 года.

Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

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