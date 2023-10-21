Анчелотти назвал игрока, сохранившего ему работу в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его карьера в мадридском клубе могла завершиться еще в 2014 году.

«Я бы хотел увидеть Серхио Рамоса и поприветствовать его. Я испытываю к нему особую привязанность. Я здесь сегодня только благодаря Серхио.

Если бы не его гол в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне, то меня здесь, пожалуй, не было бы. За это и за все, что он сделал для «Реала», все его очень любят», – сказал Анчелотти.

Сегодня «Реал» сыграет на выезде с «Севильей» в 19:30 мск.

Рамос в начале сентября вернулся в «Севилью», а за «Реал» он выступал с 2005 по 2021 год.

Защитник сравнял счет в финале ЛЧ в 2014 году в конце 93-й минуты. В итоге «Реал» разгромил «Атлетико» (4:1) в дополнительных таймах.

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