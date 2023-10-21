Ярошик оценил результаты «Зенита» в этом сезоне

Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Никто не ожидал, что у «Зенита» будут проблемы и они потеряют очки. Меня это немного удивило, но надо понимать, что у них ушел Малком. Все думали, что «Зенит» снова будет королем чемпионата России, но пока не получается.

При этом удачно стартовал «Краснодар», они показывают хороший футбол, у них есть сильные игроки, тренер, поддержка фанатов. Пока лучшую форму и лучшие результаты в России показывает именно «Краснодар», – заявил Ярошик.