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    Ярошик оценил результаты «Зенита» в этом сезоне

    Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

    «Никто не ожидал, что у «Зенита» будут проблемы и они потеряют очки. Меня это немного удивило, но надо понимать, что у них ушел Малком. Все думали, что «Зенит» снова будет королем чемпионата России, но пока не получается.

    При этом удачно стартовал «Краснодар», они показывают хороший футбол, у них есть сильные игроки, тренер, поддержка фанатов. Пока лучшую форму и лучшие результаты в России показывает именно «Краснодар», – заявил Ярошик.

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    Источник: «РБ Спорт»

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