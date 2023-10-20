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Юран рассказал, как «Пари НН» может победить «Спартак»

20 октября 2023, 22:43
9

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».

«С такими клубами нужно больше пробежать, больше выиграть единоборств. Мы уже играли со «Спартаком». Самое главное, что объясняю: в голове у некоторых сидит неуверенность. Это мы убираем и играем от себя.

Где‑то в классе мы, может, и уступаем. Но должны брать самоотдачей. И говорю спасибо за дисциплину на поле. Они выполняют то, что требуют от них.

В турнирной таблице приятное место, но эйфории нет. Самое главное – нельзя безвольно выходить на поле. Для меня это четко», – заявил Юран.

  • «Спартак» примет «Пари НН» в воскресенье в 14:00 мск.
  • У обеих команд по 17 очков после 11 туров РПЛ.
  • У нижегородцев лучше разница забитых и пропущенных голов, чем у спартаковцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Юран Сергей
Комментарии (9)
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ilichkadr
1697831904
Верно мыслишь, Серёга. Психология перед игрой главный действующий фактор. Сумеешь настроить команду. накажете хряков. P.S. В Спартаке нет командной психологии. Есть Абаскаль. работающий по контракту и есть игроки, работающие на аналогичных основаниях.
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BRO_football
1697832604
Абаскаль всё ещё близок к увольнению. Ничья с ЦСКА лишь отсрочила это увольнение на 1 матч. Так что вперёд Пари НН!
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Ziklop
1697836168
выдал тайну, что теперь будет?
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paracetamol
1697836963
Спердяк в пердив!
Ответить
моэм
1697868877
Всё зависит только от того с какой ноги станет Абаскаль ....с зудом перестройки в день матча или с нормальной рабочей схемой игры на матч ....в любом случае от Пари НН ничего не зависит .
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alefreddy
1697901535
если сливать тренера не будут то победа
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