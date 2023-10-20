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    Юран рассказал, как «Пари НН» может победить «Спартак»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».

    «С такими клубами нужно больше пробежать, больше выиграть единоборств. Мы уже играли со «Спартаком». Самое главное, что объясняю: в голове у некоторых сидит неуверенность. Это мы убираем и играем от себя.

    Где‑то в классе мы, может, и уступаем. Но должны брать самоотдачей. И говорю спасибо за дисциплину на поле. Они выполняют то, что требуют от них.

    В турнирной таблице приятное место, но эйфории нет. Самое главное – нельзя безвольно выходить на поле. Для меня это четко», – заявил Юран.

    • «Спартак» примет «Пари НН» в воскресенье в 14:00 мск.
    • У обеих команд по 17 очков после 11 туров РПЛ.
    • У нижегородцев лучше разница забитых и пропущенных голов, чем у спартаковцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.10.2023 22:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5210

      Ziklop 2 минуты назад

      выдал тайну, что теперь будет?

      0
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      Рейтинг: +12580

      BRO_football 1 час назад

      Абаскаль всё ещё близок к увольнению. Ничья с ЦСКА лишь отсрочила это увольнение на 1 матч. Так что вперёд Пари НН!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20277

      ilichkadr 1 час назад

      Верно мыслишь, Серёга. Психология перед игрой главный действующий фактор. Сумеешь настроить команду. накажете хряков.
      P.S. В Спартаке нет командной психологии. Есть Абаскаль. работающий по контракту и есть игроки, работающие на аналогичных основаниях.

      3
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      Рейтинг: +16802

      Алексей З 1 час назад

      Как ?
      Во сне или надеяться на очередное чудачество Абаскаля.

      0
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