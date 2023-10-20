Юран рассказал, как «Пари НН» может победить «Спартак»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».

«С такими клубами нужно больше пробежать, больше выиграть единоборств. Мы уже играли со «Спартаком». Самое главное, что объясняю: в голове у некоторых сидит неуверенность. Это мы убираем и играем от себя.

Где‑то в классе мы, может, и уступаем. Но должны брать самоотдачей. И говорю спасибо за дисциплину на поле. Они выполняют то, что требуют от них.

В турнирной таблице приятное место, но эйфории нет. Самое главное – нельзя безвольно выходить на поле. Для меня это четко», – заявил Юран.