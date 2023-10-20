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  • Канчельскис прошелся по Абаскалю: «Несерьезный мальчик, который никогда не сделает «Спартак» чемпионом»

Канчельскис прошелся по Абаскалю: «Несерьезный мальчик, который никогда не сделает «Спартак» чемпионом»

20 октября 2023, 19:52
4

Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».

«Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом, он какой-то мальчик несерьезный, скачет все время. С ним красно-белые не добьются больших высот – мое мнение.

Я не верю в него. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее.

«Спартак» должен тренировать тренер с характером, которого будут воспринимать игроки. Частично согласен с Мостовым, который считает, что тренером должен быть человек, ранее игравший в футбол.

Черчесов? Он здорово работал в Европе, в «Зенит» его, думаю, не позовут, там иностранца найдут скорее. Если Станислав Саламович возглавит красно-белых, тогда и поговорим», – заявил Канчельскис.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
  • В клубе решили, что Абаскаля не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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Fialet
1697824399
Качелькис херню сказал.
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ivany4
1697824472
Я бы возможно еще прислушался к говорящему, если бы он хоть что то значимое выиграл будучи тренером.)) Абаскаль в первый год работы вошел в 3ку(3 место) в РПЛ. Как только усилил тренировочный процесс, начались терки с местными "звездами", замечу, не с иностранными, а с местными(!). Может в местной "академии" что-нибудь поправить?!))
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timon2401
1697827546
вот не даёт ему Спартак спокойно лыч заливать!! нет, нет, да надо что то ляпнуть..а то не дай бог забудут о игравшим когда то в футбол, а теперь "прям" тренере Казахстанского Тобола
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Купа Купыч
1697831138
Кончай бухать!
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