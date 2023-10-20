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    • Канчельскис прошелся по Абаскалю: «Несерьезный мальчик, который никогда не сделает «Спартак» чемпионом»

    Канчельскис прошелся по Абаскалю: «Несерьезный мальчик, который никогда не сделает «Спартак» чемпионом»

    Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».

    «Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом, он какой-то мальчик несерьезный, скачет все время. С ним красно-белые не добьются больших высот – мое мнение.

    Я не верю в него. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее.

    «Спартак» должен тренировать тренер с характером, которого будут воспринимать игроки. Частично согласен с Мостовым, который считает, что тренером должен быть человек, ранее игравший в футбол.

    Черчесов? Он здорово работал в Европе, в «Зенит» его, думаю, не позовут, там иностранца найдут скорее. Если Станислав Саламович возглавит красно-белых, тогда и поговорим», – заявил Канчельскис.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • В клубе решили, что Абаскаля не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16782

      Алексей З 10 минут назад

      Не надоело, ну один Спартак занимает голову всех ораторов , на неподкупных сайтах.

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