Канчельскис прошелся по Абаскалю: «Несерьезный мальчик, который никогда не сделает «Спартак» чемпионом»

Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».

«Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом, он какой-то мальчик несерьезный, скачет все время. С ним красно-белые не добьются больших высот – мое мнение.

Я не верю в него. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее.

«Спартак» должен тренировать тренер с характером, которого будут воспринимать игроки. Частично согласен с Мостовым, который считает, что тренером должен быть человек, ранее игравший в футбол.

Черчесов? Он здорово работал в Европе, в «Зенит» его, думаю, не позовут, там иностранца найдут скорее. Если Станислав Саламович возглавит красно-белых, тогда и поговорим», – заявил Канчельскис.