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  • Мухин сравнил трансферы Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит»

Мухин сравнил трансферы Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит»

20 октября 2023, 11:45
4

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о том, чей трансфер хуже – Хесуса Медины в «Спартак» или Марио Фернандеса в «Зенит».

«Когда Медина говорит, что он никогда не будет играть в «Спартаке», а потом переходит – это, конечно, шаг опрометчивый, мягко говоря. Возможно, иностранцы по-другому это воспринимают. Если бы так поступил россиянин, было бы гораздо хуже.

Кто для меня хуже поступил по отношению к ЦСКА: Фернандес или Медина? Медина был в ЦСКА год. Для Фернандеса это родной клуб, где он был легендой, где он провел 10 лет», – сказал Мухин.

  • Марио Фернандес играл в ЦСКА с 2012 по 2022 год. В июле 2023-го он перешел в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала».
  • Хесус Медина выступал в составе армейцев с 2022 по 2023 год. Он был приобретен «Спартаком» за семь миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Фернандес Марио Мухин Максим Медина Хесус
Комментарии (4)
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SLADE2019
1697792310
Да в гробу видал Фернандес твою конюшню. Какой к черту родной клуб? А Медина уже красавчик, воткнул вам голешник, который дорогого стоит.
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JTherry
1697794044
любой футболист, будь то легионер или свой воспитанник, по сути - наёмные работники, заключившие контракт на определенных условиях на определенное время, поэтому все эти "визги" на лужайке про "хуже поступил" или "предательство" ничего не значат для самих футболистов... они в клубах зарабатывают деньги, отрабатывая контракт... тот же Мухин перешёл из локо в цкг и не имеет право осуждать кого-либо вообще, поскольку по отношению к своему бывшему клубу поступил примерно так же, как Медина или Фернандес... Медина помог Спартаку вырвать очко у коней, и уже этим отработал часть своего контракта..!)
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ivany4
1697796925
Максим Мухин - воспитанник академии футбола имени Юрия Коноплёва, 2017—2019г - Крылья Советов, В 2019 году перебрался в московский «Локомотив». С 2019 года начал выступать за фарм-клуб «Локомотив-Казанка» в первенстве ПФЛ. 8 ноября 2020 года дебютировал в основе Локомотива в премьер-лиге. 19 мая 2021 года подписал контракт с ЦСКА. Прежде чем рассуждать о ком-то, посмотри на себя со стороны. В 21 год пройти 3 клуба РПЛ. Не суди, да не судим будешь!
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Эном айс
1697797105
Бегать и делать подкаты головой гораздо лучше ,чем думать и говорить..
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