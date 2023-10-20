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    • Мухин сравнил трансферы Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит»

    Мухин сравнил трансферы Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о том, чей трансфер хуже – Хесуса Медины в «Спартак» или Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Когда Медина говорит, что он никогда не будет играть в «Спартаке», а потом переходит – это, конечно, шаг опрометчивый, мягко говоря. Возможно, иностранцы по-другому это воспринимают. Если бы так поступил россиянин, было бы гораздо хуже.

    Кто для меня хуже поступил по отношению к ЦСКА: Фернандес или Медина? Медина был в ЦСКА год. Для Фернандеса это родной клуб, где он был легендой, где он провел 10 лет», – сказал Мухин.

    • Марио Фернандес играл в ЦСКА с 2012 по 2022 год. В июле 2023-го он перешел в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала».
    • Хесус Медина выступал в составе армейцев с 2022 по 2023 год. Он был приобретен «Спартаком» за семь миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31537

      JTherry 42 минуты назад

      любой футболист, будь то легионер или свой воспитанник, по сути - наёмные работники, заключившие контракт на определенных условиях на определенное время, поэтому все эти "визги" на лужайке про "хуже поступил" или "предательство" ничего не значат для самих футболистов... они в клубах зарабатывают деньги, отрабатывая контракт... тот же Мухин перешёл из локо в цкг и не имеет право осуждать кого-либо вообще, поскольку по отношению к своему бывшему клубу поступил примерно так же, как Медина или Фернандес... Медина помог Спартаку вырвать очко у коней, и уже этим отработал часть своего контракта..!)

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      Рейтинг: +1629

      SLADE2019 1 час назад

      Да в гробу видал Фернандес твою конюшню. Какой к черту родной клуб? А Медина уже красавчик, воткнул вам голешник, который дорогого стоит.

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