Мухин сравнил трансферы Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о том, чей трансфер хуже – Хесуса Медины в «Спартак» или Марио Фернандеса в «Зенит».

«Когда Медина говорит, что он никогда не будет играть в «Спартаке», а потом переходит – это, конечно, шаг опрометчивый, мягко говоря. Возможно, иностранцы по-другому это воспринимают. Если бы так поступил россиянин, было бы гораздо хуже.

Кто для меня хуже поступил по отношению к ЦСКА: Фернандес или Медина? Медина был в ЦСКА год. Для Фернандеса это родной клуб, где он был легендой, где он провел 10 лет», – сказал Мухин.