Мухин сравнил трансферы Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит»

любой футболист, будь то легионер или свой воспитанник, по сути - наёмные работники, заключившие контракт на определенных условиях на определенное время, поэтому все эти "визги" на лужайке про "хуже поступил" или "предательство" ничего не значат для самих футболистов... они в клубах зарабатывают деньги, отрабатывая контракт... тот же Мухин перешёл из локо в цкг и не имеет право осуждать кого-либо вообще, поскольку по отношению к своему бывшему клубу поступил примерно так же, как Медина или Фернандес... Медина помог Спартаку вырвать очко у коней, и уже этим отработал часть своего контракта..!)
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о том, чей трансфер хуже – Хесуса Медины в «Спартак» или Марио Фернандеса в «Зенит».
«Когда Медина говорит, что он никогда не будет играть в «Спартаке», а потом переходит – это, конечно, шаг опрометчивый, мягко говоря. Возможно, иностранцы по-другому это воспринимают. Если бы так поступил россиянин, было бы гораздо хуже.
Кто для меня хуже поступил по отношению к ЦСКА: Фернандес или Медина? Медина был в ЦСКА год. Для Фернандеса это родной клуб, где он был легендой, где он провел 10 лет», – сказал Мухин.
- Марио Фернандес играл в ЦСКА с 2012 по 2022 год. В июле 2023-го он перешел в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала».
- Хесус Медина выступал в составе армейцев с 2022 по 2023 год. Он был приобретен «Спартаком» за семь миллионов евро.