Сакки назвал футболиста, который может пойти по стопам Месси

Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Он игрок мирового класса, очень сильный футболист. Джуд всегда играет на команду. Только Месси в его возрасте производил на меня такое сильное впечатление. Конечно, Беллингем отличается от Лео, но если он останется таким же скромным, то сможет пойти по его стопам, потому что Беллингем – игрок мирового класса», – сказал Сакки.