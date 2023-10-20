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    • Сакки назвал футболиста, который может пойти по стопам Месси

    Сакки назвал футболиста, который может пойти по стопам Месси

    Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

    «Он игрок мирового класса, очень сильный футболист. Джуд всегда играет на команду. Только Месси в его возрасте производил на меня такое сильное впечатление. Конечно, Беллингем отличается от Лео, но если он останется таким же скромным, то сможет пойти по его стопам, потому что Беллингем – игрок мирового класса», – сказал Сакки.

    • Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» в начале июня, перейдя из дортмундской «Боруссии».
    • Сумма трансфера составила 103 миллиона евро, и ещe до 30% от этой суммы «Боруссия» может получить в виде бонусов.
    • Английский полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 2029 года.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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