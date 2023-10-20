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    У сборной России сорвался матч с Египтом с участием Салаха

    У сборной России была договоренность о проведении товарищеского матча с основной командой Египта. Встреча должна была состояться 16 октября в Абу-Даби, а соперники должны были привезти основные составы. За египтян должен был сыграть звездный футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Однако в последний момент план был сорван. В итоге команда Египта провела 16 октября в Абу-Даби матч со сборной Алжира. А россияне сыграли в турецкой Анталии против Кении.

    • С весны 2022 года подопечные Валерия Карпина провели девять товарищеских матчей, в том числе две игры с олимпийской командой Египта.
    • Матч между Россией и Кенией закончился вничью 2:2.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22099

      Cleaner 1 минуту назад

      Матч сорвался? Вот сам по себе взял и сорвался? А ЧИНОВНИКИ РФС, которые отвечали за организацию этой игры тут ну совершенно ни при чем!

      РЖУ блин ни могу!!!...)))

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