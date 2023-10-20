У сборной России сорвался матч с Египтом с участием Салаха

У сборной России была договоренность о проведении товарищеского матча с основной командой Египта. Встреча должна была состояться 16 октября в Абу-Даби, а соперники должны были привезти основные составы. За египтян должен был сыграть звездный футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Однако в последний момент план был сорван. В итоге команда Египта провела 16 октября в Абу-Даби матч со сборной Алжира. А россияне сыграли в турецкой Анталии против Кении.