У сборной России сорвался матч с Египтом с участием Салаха

У сборной России была договоренность о проведении товарищеского матча с основной командой Египта. Встреча должна была состояться 16 октября в Абу-Даби, а соперники должны были привезти основные составы. За египтян должен был сыграть звездный футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Однако в последний момент план был сорван. В итоге команда Египта провела 16 октября в Абу-Даби матч со сборной Алжира. А россияне сыграли в турецкой Анталии против Кении.
- С весны 2022 года подопечные Валерия Карпина провели девять товарищеских матчей, в том числе две игры с олимпийской командой Египта.
- Матч между Россией и Кенией закончился вничью 2:2.
Источник: «РБ Спорт»