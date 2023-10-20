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    • Президент «Ростова» рассказал о финансовом положении клуба

    Президент «Ростова» рассказал о финансовом положении клуба

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопросы о финансовой ситуации.

    – Какую сумму сейчас должен «Ростов» кредиторам?

    – Финансовые вопросы мы не раскрываем. Но скажу так: от первоначальной суммы там осталось около 10%.

    К примеру, берете прошлогодний налоговый баланс, смотрите, сколько долгов, потом берете этого года – и вы видите цифру, которую мы закрыли.

    – За счет чего закрывали? За счет ваших средств?

    – Не только. Частично за счет спонсоров, что-то пришло от РПЛ и за Кубок – там все вместе.

    – Как далек «Ростов» от самоокупаемости?

    – Мы недалеко. Делаем все, чтобы к этому прийти. Живем по средствам, сегодня уже все более сбалансировано.

    В целом, если не будет никаких серьезных потрясений, то можно будет сказать, что мы стабильны.

    • «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте (зона стыков).

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    Источник: Sport24

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