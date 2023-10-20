Президент «Ростова» рассказал о финансовом положении клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопросы о финансовой ситуации.

– Какую сумму сейчас должен «Ростов» кредиторам?

– Финансовые вопросы мы не раскрываем. Но скажу так: от первоначальной суммы там осталось около 10%.

К примеру, берете прошлогодний налоговый баланс, смотрите, сколько долгов, потом берете этого года – и вы видите цифру, которую мы закрыли.

– За счет чего закрывали? За счет ваших средств?

– Не только. Частично за счет спонсоров, что-то пришло от РПЛ и за Кубок – там все вместе.

– Как далек «Ростов» от самоокупаемости?

– Мы недалеко. Делаем все, чтобы к этому прийти. Живем по средствам, сегодня уже все более сбалансировано.

В целом, если не будет никаких серьезных потрясений, то можно будет сказать, что мы стабильны.