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    • Президент «Ростова»: «К Карпину был интерес из России, Европы и Азии»

    Президент «Ростова»: «К Карпину был интерес из России, Европы и Азии»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил, пытались ли другие клубы переманить Валерия Карпина.

    – Были ли по Карпину предложения за те шесть лет, что он в «Ростове»?

    – Были переговоры. Интерес был и из России, и из-за рубежа: из Европы и Азии.

    – Что не срослось? Карпин не хотел или вместе решили?

    – Мы вместе с ним приняли такое решение. Можно было бы рассмотреть, но все-таки надо закончить все, что начали тут. Как можно взять и уйти, есть же команда. Мы ее сформировали под тренера.

    А моральные факторы, принципы? Валерий Карпин – очень понятийный человек, ни разу не нарушил свое слово. Ну на эмоциях он может где-то что-то сказал, хотя я не видел.

    Мы должны закончить то, что начали. Понятно, что всю жизнь в «Ростове» он не будет. Ну вот выходит условный испанский клуб – окей. Выходит арабский клуб – можно же поработать в сборной еще 2-3 года, а потом уехать туда? Можно, конечно. Почему все так однобоко смотрят?

    • «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте (зона стыков).
    • Карпин совмещает посты главного тренера в клубе и сборной России.

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    Источник: Sport24

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    19.10.2023 23:11
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