Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Дзюбу не зовут в сборную России

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал, почему Артема Дзюбу не вызывают в сборную России.

Форвард «Локомотива» не играет за национальную команду более 2 лет.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

Российская сборная в октябре победила Камерун (1:0) и едва не проиграла Кении (2:2).

– Пригодился бы Дзюба сборной? Сейчас есть критерии отбора в команду, которым следует тренерский штаб.

– И Дзюба под эти критерии не подпадает?

– Мы слышали это неоднократно. И обсуждать это, абстрагируясь от критериев, смысла нет.

Есть ситуация, требования и критерии, которые выработала национальная команда. И им следуют.

Это же касается не только Дзюбы, но и других футболистов.