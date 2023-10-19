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    • Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Дзюбу не зовут в сборную России

    Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Дзюбу не зовут в сборную России

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал, почему Артема Дзюбу не вызывают в сборную России.

    • Форвард «Локомотива» не играет за национальную команду более 2 лет.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • Российская сборная в октябре победила Камерун (1:0) и едва не проиграла Кении (2:2).

    – Пригодился бы Дзюба сборной? Сейчас есть критерии отбора в команду, которым следует тренерский штаб.

    – И Дзюба под эти критерии не подпадает?

    – Мы слышали это неоднократно. И обсуждать это, абстрагируясь от критериев, смысла нет.

    Есть ситуация, требования и критерии, которые выработала национальная команда. И им следуют.

    Это же касается не только Дзюбы, но и других футболистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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