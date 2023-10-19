Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Дзюбу не зовут в сборную России

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал, почему Артема Дзюбу не вызывают в сборную России.
- Форвард «Локомотива» не играет за национальную команду более 2 лет.
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
- Российская сборная в октябре победила Камерун (1:0) и едва не проиграла Кении (2:2).
– Пригодился бы Дзюба сборной? Сейчас есть критерии отбора в команду, которым следует тренерский штаб.
– И Дзюба под эти критерии не подпадает?
– Мы слышали это неоднократно. И обсуждать это, абстрагируясь от критериев, смысла нет.
Есть ситуация, требования и критерии, которые выработала национальная команда. И им следуют.
Это же касается не только Дзюбы, но и других футболистов.
Источник: «РБ Спорт»