В «Ростове» рассказали о требовании Карпина приобрести Хави и Иньесту

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин отреагировал на его просьбу привить команде стиль игры «Барселоны».
«Говорил Карпину, что хочу играть в атакующий футбол. Тренировали на сборах, потом пропускаем четыре мяча в товарищеском матче – и он спрашивает: «Ну что, будем играть так?» – «Сколько тебе надо, чтобы перестроиться в пять защитников? Неделю? Перестраиваемся обратно».
На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть как «Барселона». Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. «Дай мне Хави и Иньесту – и мы будет играть, как «Барселона», – сказал Арутюнянц.
- Хави завершил игровую карьеру в 2019 году. Сейчас испанец возглавляет «Барселону».
- 39-летний Андрес Иньеста в данный момент является игроком клуба «Эмирейтс» из ОАЭ. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.
- После 11 туров РПЛ ростовчане идут 14-ми с 10 очками.
Источник: Sport24