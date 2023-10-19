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    • В «Ростове» рассказали о требовании Карпина приобрести Хави и Иньесту

    В «Ростове» рассказали о требовании Карпина приобрести Хави и Иньесту

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин отреагировал на его просьбу привить команде стиль игры «Барселоны».

    «Говорил Карпину, что хочу играть в атакующий футбол. Тренировали на сборах, потом пропускаем четыре мяча в товарищеском матче – и он спрашивает: «Ну что, будем играть так?» – «Сколько тебе надо, чтобы перестроиться в пять защитников? Неделю? Перестраиваемся обратно».

    На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть как «Барселона». Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. «Дай мне Хави и Иньесту – и мы будет играть, как «Барселона», – сказал Арутюнянц.

    • Хави завершил игровую карьеру в 2019 году. Сейчас испанец возглавляет «Барселону».
    • 39-летний Андрес Иньеста в данный момент является игроком клуба «Эмирейтс» из ОАЭ. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.
    • После 11 туров РПЛ ростовчане идут 14-ми с 10 очками.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5929

      neim 28 минут назад

      Карпин, по интеллекту и дебильности высказываний, стал семимильными шагами приближаться к "гению" Лени Слуцкого.

      0
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      Рейтинг: +57339

      MaxRnD > neim 3 минуты назад

      Если у человека хватает мозгов только на то, чтобы читать заголовки новостей, то Карпина по дебильности он давно переплюнул ...

      1
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      Рейтинг: +1747

      zarsm > neim 1 минуту назад

      И давно правда стала дебилизмом?)

      1
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      Рейтинг: +14984

      playsh 54 минуты назад

      Не плохо было бы ещё Бускетса.Так держать,Валера.

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