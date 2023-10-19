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  • В «Ростове» рассказали о требовании Карпина приобрести Хави и Иньесту

В «Ростове» рассказали о требовании Карпина приобрести Хави и Иньесту

19 октября 2023, 17:22
5

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин отреагировал на его просьбу привить команде стиль игры «Барселоны».

«Говорил Карпину, что хочу играть в атакующий футбол. Тренировали на сборах, потом пропускаем четыре мяча в товарищеском матче – и он спрашивает: «Ну что, будем играть так?» – «Сколько тебе надо, чтобы перестроиться в пять защитников? Неделю? Перестраиваемся обратно».

На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть как «Барселона». Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. «Дай мне Хави и Иньесту – и мы будет играть, как «Барселона», – сказал Арутюнянц.

  • Хави завершил игровую карьеру в 2019 году. Сейчас испанец возглавляет «Барселону».
  • 39-летний Андрес Иньеста в данный момент является игроком клуба «Эмирейтс» из ОАЭ. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.
  • После 11 туров РПЛ ростовчане идут 14-ми с 10 очками.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Барселона Иньеста Андрес Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Plyash
1697726484
Не плохо было бы ещё Бускетса.Так держать,Валера.
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neim
1697728092
Карпин, по интеллекту и дебильности высказываний, стал семимильными шагами приближаться к "гению" Лени Слуцкого.
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dendrolet-H-google
1697811501
Реалии российского футбола таковы,что даже если приобрести Хави и Иньесту,то скорей всего они будут играть как "Ростов",а не " Ростов" как Хави и Иньеста.
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