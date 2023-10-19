В «Ростове» рассказали о требовании Карпина приобрести Хави и Иньесту

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин отреагировал на его просьбу привить команде стиль игры «Барселоны».

«Говорил Карпину, что хочу играть в атакующий футбол. Тренировали на сборах, потом пропускаем четыре мяча в товарищеском матче – и он спрашивает: «Ну что, будем играть так?» – «Сколько тебе надо, чтобы перестроиться в пять защитников? Неделю? Перестраиваемся обратно».

На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть как «Барселона». Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. «Дай мне Хави и Иньесту – и мы будет играть, как «Барселона», – сказал Арутюнянц.