КДК РФС вынес наказание вратарю «Енисея» за конфликт с болбоем

Вратарь «Енисея» Евгений Ставер получил дисквалификацию на три игры Первой лиги за конфликт с мальчиком, подающим мячи. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча «Химки» – «Енисей» закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. По завершении матча Ставер и другие игроки гостевой команды в агрессивной манере высказали претензии болбою за работу во время матча, который провоцировал их по ходу игры.