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    • КДК РФС вынес наказание вратарю «Енисея» за конфликт с болбоем

    КДК РФС вынес наказание вратарю «Енисея» за конфликт с болбоем

    Вратарь «Енисея» Евгений Ставер получил дисквалификацию на три игры Первой лиги за конфликт с мальчиком, подающим мячи. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

    Встреча «Химки»«Енисей» закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. По завершении матча Ставер и другие игроки гостевой команды в агрессивной манере высказали претензии болбою за работу во время матча, который провоцировал их по ходу игры.

    • Главный арбитр встречи показал голкиперу прямую красную карточку.
    • Позже пресс‑служба «Енисея» в своих социальных сетях выпустила видео с действиями болбоя, которые спровоцировали Ставера на потасовку. На записях видно, что мальчик умышленно отбрасывал мяч в противоположную сторону от вратаря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +89

      Цугундeр 53 минуты назад

      Ставер и его пи.дюк. Пи.дюк остался незаметным.

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