КДК РФС вынес наказание вратарю «Енисея» за конфликт с болбоем

Ставер и его пи.дюк. Пи.дюк остался незаметным.
Вратарь «Енисея» Евгений Ставер получил дисквалификацию на три игры Первой лиги за конфликт с мальчиком, подающим мячи. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Встреча «Химки» – «Енисей» закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. По завершении матча Ставер и другие игроки гостевой команды в агрессивной манере высказали претензии болбою за работу во время матча, который провоцировал их по ходу игры.
- Главный арбитр встречи показал голкиперу прямую красную карточку.
- Позже пресс‑служба «Енисея» в своих социальных сетях выпустила видео с действиями болбоя, которые спровоцировали Ставера на потасовку. На записях видно, что мальчик умышленно отбрасывал мяч в противоположную сторону от вратаря.