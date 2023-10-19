Садулаев не сыграет за «Ахмат» до конца года

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о сроках возвращения в строй полузащитника команды Лечи Садулаева.
«Восстановление Лечи Садулаева идет полным ходом и без осложнений – футболист работает по индивидуальной программе. Игрок чувствует себя хорошо, но в этом году на поле мы его не увидим. Лечи примет участие в матчах чемпионата уже весной следующего года», – сказал Газзаев.
- В конце апреля Садулаев получил разрыв крестообразной связки колена в матче против ЦСКА.
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Ахмат» 28 матчей, а в этом ни разу не выходил на поле.
Источник: Sport24