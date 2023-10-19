Британский журналист назвал Аршавина непонятым гением

Британский журналист GiveMeSport Пол Браун оценил попадание Андрея Канчельскиса в список топ-100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

«Недавно писал статью о рейтинге 100 лучших футболистов, игравших в АПЛ и просто не смог найти места для Канчельскиса или Аршавина хотя бы в топ-50. Это меня расстроило, потому что я очень восхищаюсь обоими. Канчельскис был большой частью моего детства, так как я был фанатом «Эвертона». Он был важным приобретением и самым талантливым игроком в команде на тот момент. Настоящий вингер старой закалки, который может переиграть соперника своим стремительным темпом и мощным ударом. Я боготворил его и до сих пор могу вспомнить все голы россиянина, особенно в мерсисайдском дерби. Он играл с улыбкой на лице. Канчельскис – один из самых ярких игроков «Эвертона» в моей жизни. Было очень приятно наблюдать за этим выдающимся футболистом.

Что касается другого Андрея, Аршавина, считаю, он был недооцененным и непонятым гением, который просто не совсем вписывался в игру «Арсенала». Здесь его всегда будут помнить за четыре гола на «Энфилде», но Венгер так и не предоставил шанс россиянину сыграть в «Арсенале» в качестве настоящего творца. Шава был слишком хорош, чтобы тратить свой талант на беготню, но в «Арсенале» все его способности потратили впустую. В России под руководством Гуса Хиддинка Андрей был великолепен! Аршавин был настолько хорош, что Венгер обязан был строить вокруг него команду. В 2008-м я так сильно влюбился в ту российскую сборную, что в том же году купил их футболку. Именно Аршавин был лидером, человеком, который тянул за ниточки своих партнеров. Если бы в «Арсенале» ему доверили сделать то же самое, то не сомневаюсь, его бы спокойно внесли в топ-50 лучших игроков всех времен в АПЛ. К сожалению, в Англии его талант потратили впустую.

Есть версия, что «Арсеналу» Аршавин никогда особо и не был нужен, но его привезли в клуб в качестве подарка от Алишера Усманова. Оглядываясь назад, Андрею следовало перейти в клуб, который ценил бы его талант намного больше», – сказал Браун.