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    Терехов оценил возможность своего вызова в сборную России

    Защитник «Химок» Сергей Терехов заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России и готов играть за национальную команду.

    «Я для себя карьеру в сборной России не завершал и не планирую. Если тренер вызовет, поеду. Думаю, какие-то шансы есть у меня. Я готов играть за национальную команду – это большая привилегия и честь.

    Мое дело – играть за «Химки». Понятно, что вызов из Первой лиги в сборную ты, скорее всего, не получишь, но я не думаю о завершении карьеры в сборной России», – сказал 33-летний Терехов.

    • Всего защитник провел 2 матча в национальной команде.
    • В текущем сезоне Терехов сыграл в 9 встречах Первой лиги за «Химки» и забил один мяч.

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    Источник: «РБ Спорт»

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