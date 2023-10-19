Терехов оценил возможность своего вызова в сборную России

Защитник «Химок» Сергей Терехов заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России и готов играть за национальную команду.

«Я для себя карьеру в сборной России не завершал и не планирую. Если тренер вызовет, поеду. Думаю, какие-то шансы есть у меня. Я готов играть за национальную команду – это большая привилегия и честь.

Мое дело – играть за «Химки». Понятно, что вызов из Первой лиги в сборную ты, скорее всего, не получишь, но я не думаю о завершении карьеры в сборной России», – сказал 33-летний Терехов.