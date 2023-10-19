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    • Неймар рассказал о своем эмоциональном состоянии после травмы

    Неймар рассказал о своем эмоциональном состоянии после травмы

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал в социальной сети пост после результатов обследования, которое выявило у него повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска колена.

    «Это очень грустный момент, худший в карьере. Я сильный, но поддержка семьи и друзей в этот раз мне понадобятся еще больше.

    Нелегко пережить травму и операцию. Представьте, что через четыре месяца восстановления вам придется пройти все это снова.

    Я верю, даже слишком много… Я отдаю силы богу, чтобы он обновил мои. Спасибо за сообщения поддержки и любви», – написал Неймар.

    • Бразилец получил травму в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2).
    • Он выбыл на срок от семи до девяти месяцев.

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    Источник: Социальные сети Неймара

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