Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал в социальной сети пост после результатов обследования, которое выявило у него повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска колена.

«Это очень грустный момент, худший в карьере. Я сильный, но поддержка семьи и друзей в этот раз мне понадобятся еще больше.

Нелегко пережить травму и операцию. Представьте, что через четыре месяца восстановления вам придется пройти все это снова.

Я верю, даже слишком много… Я отдаю силы богу, чтобы он обновил мои. Спасибо за сообщения поддержки и любви», – написал Неймар.