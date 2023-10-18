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  • Зинченко — Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу»

Зинченко — Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу»

18 октября 2023, 13:33
4

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Мальтой в матче группового этапа отборочного турнира Евро-2024, а также поделился словами, которые он сказал партнеру по национальной команде, вингеру «Челси» Михаилу Мудрику перед предстоящим матчем лондонских клубов в чемпионате Англии.

«Первый тайм был достаточно сложным. Не скажу, что и во втором было очень просто. Многие люди, может, думают, что Мальта – это слабый соперник, что мы должны были забить пять мячей или что-нибудь такое. Но они еще раз показали, что могут давать хорошую игру, хорошо защищаться. Мы первыми пропустили, но самое главное, что вернулись в игру довольно быстро и показали характер – это то, что есть у всех украинцев.

Я сказал Мудрику, забившему гол: «Только попробуй повторить это в ближайшее время», имея в виду очную игру наших клубов? Я ему сказал: «Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца». Так и сказал. Извиняюсь за мой французский. Самым важным для нас было – взять три очка. Я очень рад за него и сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру. Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки. Этот гол успокоил команду. Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю», – сказал Зинченко.

  • Украина победила Мальту со счетом 3:1.
  • Игра «Арсенала» и «Челси» пройдет 21 октября.

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Источник: Tribuna
Англия. Премьер-лига Украина Арсенал Челси Зинченко Александр Мудрик Михаил
Комментарии (4)
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Александр.Т.
1697635566
Мудрика это не напугало так как знает что не забьет даже в пустые в ворота с двух метров хахаха
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zarsm
1697637519
Потому что сам без яиц)
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