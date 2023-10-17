Орлов назвал четырех игроков сборной России, которые привлекли внимание европейских селекционеров

Футбольный эксперт Геннадий Орлов рассказал, что получил информацию об интересе к нескольким российским игрокам со стороны европейских селекционеров. Это произошло после товарищеского матча с Камеруном.

«Я узнал из разговоров с иностранными коллегами, что четыре игрока сборной России получили высокую оценку в матче с Камеруном. Это Сафонов, Кузяев, Пиняев и Чалов. То есть сразу на них обратили внимание европейские селекционеры. Кузяев и так играет в «Гавре», причем у него появилась уверенность, он прибавил. Мы можем порадоваться за него», – сказал Орлов.

12 октября Россия в Москве обыграла Камерун со счетом 1:0.

Единственный гол забил Федор Чалов.

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