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    • Орлов назвал четырех игроков сборной России, которые привлекли внимание европейских селекционеров

    Орлов назвал четырех игроков сборной России, которые привлекли внимание европейских селекционеров

    Футбольный эксперт Геннадий Орлов рассказал, что получил информацию об интересе к нескольким российским игрокам со стороны европейских селекционеров. Это произошло после товарищеского матча с Камеруном.

    «Я узнал из разговоров с иностранными коллегами, что четыре игрока сборной России получили высокую оценку в матче с Камеруном. Это Сафонов, Кузяев, Пиняев и Чалов. То есть сразу на них обратили внимание европейские селекционеры. Кузяев и так играет в «Гавре», причем у него появилась уверенность, он прибавил. Мы можем порадоваться за него», – сказал Орлов.

    • 12 октября Россия в Москве обыграла Камерун со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Федор Чалов.

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    Источник: «Радио Зенит«

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16684

      Алексей З 1 час назад

      Орлов , а вы не " иностранный агент" ?
      В "органах" вашими связями. Миллер на груди шпиёна пригрел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Цугундeр 1 час назад

      Геннадий Сергеевич.. " из разговоров с иностранными коллегами" ..
      Нонсенс. С балкона дворников облаял.

      0
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