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    • Мостовой поделился ожиданиями от матча с Кенией: «Там многие без бутс играют»

    Мостовой поделился ожиданиями от матча с Кенией: «Там многие без бутс играют»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой рассказал, какой счет ожидает по итогам товарищеской встречи между сборными Кении и России.

    «Никто не знал о существовании футбола в Кении. Кения у меня всегда ассоциируется с бегунами, как мы знаем. Не имею представления, кто у них играет в футбол и как. Они там многие без бутс играют, но это в шутку, конечно. Наши должны выиграть со счетом как минимум 3:0», – сказал Мостовой.

    • Россия сыграет с Кенией сегодня в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • В четверг россияне дома победили Камерун (1:0).

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    Источник: odds.ru

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