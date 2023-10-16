Мостовой поделился ожиданиями от матча с Кенией: «Там многие без бутс играют»

Экс-спартаковец Александр Мостовой рассказал, какой счет ожидает по итогам товарищеской встречи между сборными Кении и России.

«Никто не знал о существовании футбола в Кении. Кения у меня всегда ассоциируется с бегунами, как мы знаем. Не имею представления, кто у них играет в футбол и как. Они там многие без бутс играют, но это в шутку, конечно. Наши должны выиграть со счетом как минимум 3:0», – сказал Мостовой.