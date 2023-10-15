Селюк: «Кению обыграют даже Мостовой, Карпин, Аршавин»

Агент Дмитрий Селюк усомнился в надобности товарищеского матча Россия – Кения.

«Сборная Кении... Если бы взяли пожарников из Беларуси, думаю, они бы оказали больше сопротивления. Я не могу понять, для чего это делается? Я понимаю, политические мотивы, согласилась сыграть. Но Кения – где она играла? В рейтинге ФИФА 109-е место.

Ребята, обратитесь ко мне, я вам привезу африканскую сборную сыграть. Или можно просто-напросто какую-нибудь сборную создать. Сыграйте со сборной легионеров, играющих в России.

Зачем нужна эта Кения? Для чего? С точки зрения спортивной это пусто. С точки зрения политической я не хочу на эту тему разглагольствовать. Есть от этого какие-то политические дивиденды, нет их – я не знаю. Но с точки зрения спортивной, тогда можно вызвать Сашу Мостового, Валерия Карпина, Андрея Аршавина. Поверьте мне, они обыграют сборную Кении», – считает агент.