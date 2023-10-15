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    Селюк: «Кению обыграют даже Мостовой, Карпин, Аршавин»

    Агент Дмитрий Селюк усомнился в надобности товарищеского матча Россия – Кения.

    «Сборная Кении... Если бы взяли пожарников из Беларуси, думаю, они бы оказали больше сопротивления. Я не могу понять, для чего это делается? Я понимаю, политические мотивы, согласилась сыграть. Но Кения – где она играла? В рейтинге ФИФА 109-е место.

    Ребята, обратитесь ко мне, я вам привезу африканскую сборную сыграть. Или можно просто-напросто какую-нибудь сборную создать. Сыграйте со сборной легионеров, играющих в России.

    Зачем нужна эта Кения? Для чего? С точки зрения спортивной это пусто. С точки зрения политической я не хочу на эту тему разглагольствовать. Есть от этого какие-то политические дивиденды, нет их – я не знаю. Но с точки зрения спортивной, тогда можно вызвать Сашу Мостового, Валерия Карпина, Андрея Аршавина. Поверьте мне, они обыграют сборную Кении», – считает агент.

    • Встреча пройдет завтра, 16 октября.
    • Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
    • Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12564

      BRO_football 2 часа назад

      А Россия где играла и многому ли научилась?
      Даже чемпионат Кении по футболу по силе такой же, как и РПЛ. И это не говоря уже о том, что многие кенийцы играют в европейских клубах.

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