Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Агент Тикнизяна прокомментировал интерес «Лацио»

    Александр Клюев, защитник игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, не стал отрицать, что армянин интересен «Лацио».

    «На матчах сборной Армении всегда бывает очень много скаутов. Что касается Наира, если будет более конкретная информация, то мы вам сообщим. Интерес есть и не только со стороны «Лацио», – сказал Клюев.

    • В активе Тикнизяна 5+3 в 15 играх сезона в составе «Локо». Его оценивают в 5 миллионов евро.
    • Он воспитанник ЦСКА.
    • Тикнизян вскоре женится на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной, которая старше него на 3 года.

    Новости по теме
    Пименов сообщил о желании «Локомотива» продать Тикнизяна
    «Ювентус» и «Лацио» просматривали двух игроков РПЛ в матче сборной Армении
    Определен лучший игрок «Локомотива» в сентябре
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+