Агент Тикнизяна прокомментировал интерес «Лацио»

Александр Клюев, защитник игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, не стал отрицать, что армянин интересен «Лацио».

«На матчах сборной Армении всегда бывает очень много скаутов. Что касается Наира, если будет более конкретная информация, то мы вам сообщим. Интерес есть и не только со стороны «Лацио», – сказал Клюев.