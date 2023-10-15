Салтыков – о победе над молодежкой «Сантоса»: «Мы играли за всю Россию»

Футболист молодежной сборной России Никита Салтыков подытожил товарищеский матч против молодежки «Сантоса» (6:4).

Россияне уступали по ходу встречи.

Впереди у России товарищеский матч с молодежкой «Сан-Паулу».

Салтыков выступает в РПЛ за «Крылья Советов».

«Обе команды старались играть в футбол, у нас была сумасшедшая самоотдача и желание. Мы играли друг за друга, за всю страну, постоянно подсказывали друг другу, не убирали ноги в единоборствах, а действительно полностью отдавались игре», – сказал Салтыков.