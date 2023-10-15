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    • Салтыков – о победе над молодежкой «Сантоса»: «Мы играли за всю Россию»

    Салтыков – о победе над молодежкой «Сантоса»: «Мы играли за всю Россию»

    Футболист молодежной сборной России Никита Салтыков подытожил товарищеский матч против молодежки «Сантоса» (6:4).

    • Россияне уступали по ходу встречи.
    • Впереди у России товарищеский матч с молодежкой «Сан-Паулу».
    • Салтыков выступает в РПЛ за «Крылья Советов».

    «Обе команды старались играть в футбол, у нас была сумасшедшая самоотдача и желание. Мы играли друг за друга, за всю страну, постоянно подсказывали друг другу, не убирали ноги в единоборствах, а действительно полностью отдавались игре», – сказал Салтыков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19435

      paracetamol 21 минуту назад

      Салтыков молодец, старается, не как некоторые взрослые!

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