Игроки «Енисея» кинулись на болбоя, который долго не давал мяч

После матча 14-го тура Первой лиги между «Химками» и «Енисеем» (1:0) случился скандал. Игроки гостей накинулись на болбоя.

«Апофеоз случился после финального свистка, когда вратарь «Енисея» Евгений Ставер и его партнеры полетели мочить болбоя. Малец в концовке поступил некрасиво, долго не отдавая мяч киперу «львов». Жека психанул. Пацана он не бил – но немного помял. Красная от арбитра Игоря Низовцева!

Думаю, это будет длительная дисквалификация. Разборки продолжились, рефери из Нижнего Новгорода еще кому-то раздал карточки. Ждем протокола», – передал ситуацию журналист Сергей Ильев.