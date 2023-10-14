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    • Игроки «Енисея» кинулись на болбоя, который долго не давал мяч

    Игроки «Енисея» кинулись на болбоя, который долго не давал мяч

    После матча 14-го тура Первой лиги между «Химками» и «Енисеем» (1:0) случился скандал. Игроки гостей накинулись на болбоя.

    «Апофеоз случился после финального свистка, когда вратарь «Енисея» Евгений Ставер и его партнеры полетели мочить болбоя. Малец в концовке поступил некрасиво, долго не отдавая мяч киперу «львов». Жека психанул. Пацана он не бил – но немного помял. Красная от арбитра Игоря Низовцева!

    Думаю, это будет длительная дисквалификация. Разборки продолжились, рефери из Нижнего Новгорода еще кому-то раздал карточки. Ждем протокола», – передал ситуацию журналист Сергей Ильев.

    • «Химки» поднялись на 3-е место.
    • «Енисей» идет в зоне вылета.
    • Вратарь Ставер несколько недель назад отметился ассистом.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1397

      Айболид 1 час назад

      Надо набирать смешанный состав "подавальщиков" - 50% пацанов от принимающей команды , 50% гости привозят . И распределять их на соответствующих половинах поля .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      russkiisergei 1 час назад

      правильно сделали. гасить этих чертей малолетних пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9366

      vladik12 1 час назад

      Это все гребаная талалаевщина химкинская. Даже детей натаскали гнилятине. Тьфу!

      4
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      Рейтинг: +160

      ramblernasheveverything 2 часа назад

      Химки надо наказывать.За то, своего болбоя не научили дисциплинированно выполнять свои обязанности.

      3
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