Сорокин предположил, кто помешал УЕФА вернуть в соревнования сборные России U17

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«По УЕФА, думаю, это точно еще не конец истории. Вопрос еще будет обсуждаться.

Лично мое мнение, что это как‑то связано с раздуванием данной истории в скандинавских странах. В частности, в той же Швеции как‑то излишне эмоционально отреагировали, на мой взгляд.

Надеюсь, благоразумие здесь в итоге восторжествует, а данное решение – эмоционально мотивированное. Более того, и окончательным решением это назвать нельзя«, – заявил Сорокин.