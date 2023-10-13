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    • Сорокин предположил, кто помешал УЕФА вернуть в соревнования сборные России U17

    Сорокин предположил, кто помешал УЕФА вернуть в соревнования сборные России U17

    Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    «По УЕФА, думаю, это точно еще не конец истории. Вопрос еще будет обсуждаться.

    Лично мое мнение, что это как‑то связано с раздуванием данной истории в скандинавских странах. В частности, в той же Швеции как‑то излишне эмоционально отреагировали, на мой взгляд.

    Надеюсь, благоразумие здесь в итоге восторжествует, а данное решение – эмоционально мотивированное. Более того, и окончательным решением это назвать нельзя«, – заявил Сорокин.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
    • После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • Президент РФС Александр Дюков объяснил, что первоначальное решение УЕФА остается в силе, а сейчас стороны пытаются найти «техническое решение».

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    Источник: «Матч ТВ»

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