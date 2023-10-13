Сорокин предположил, кто помешал УЕФА вернуть в соревнования сборные России U17

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
«По УЕФА, думаю, это точно еще не конец истории. Вопрос еще будет обсуждаться.
Лично мое мнение, что это как‑то связано с раздуванием данной истории в скандинавских странах. В частности, в той же Швеции как‑то излишне эмоционально отреагировали, на мой взгляд.
Надеюсь, благоразумие здесь в итоге восторжествует, а данное решение – эмоционально мотивированное. Более того, и окончательным решением это назвать нельзя«, – заявил Сорокин.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
- В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
- После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- Президент РФС Александр Дюков объяснил, что первоначальное решение УЕФА остается в силе, а сейчас стороны пытаются найти «техническое решение».
Источник: «Матч ТВ»