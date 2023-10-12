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    Мостовой одной фразой охарактеризовал игру сборной России

    Александру Мостовому не понравилась игра сборной России в товарищеском матче с Камеруном.

    «Как мне игра сборной? Ни рыба ни мясо.

    Обе команды показали посредственный матч, не было борьбы, остроты. В общем, типичный товарищеский матч.

    Сегодня сборная России больше сыграла для галочки. Камерун тоже не приехал побеждать», – сказал Мостовой.

    • Россияне дома победили со счетом 1:0.
    • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.

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    Источник: «РБ Спорт»

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