Мостовой одной фразой охарактеризовал игру сборной России

Александру Мостовому не понравилась игра сборной России в товарищеском матче с Камеруном.
«Как мне игра сборной? Ни рыба ни мясо.
Обе команды показали посредственный матч, не было борьбы, остроты. В общем, типичный товарищеский матч.
Сегодня сборная России больше сыграла для галочки. Камерун тоже не приехал побеждать», – сказал Мостовой.
- Россияне дома победили со счетом 1:0.
- Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- Единственный гол забил Федор Чалов – дебютный для него за сборную.
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Источник: «РБ Спорт»