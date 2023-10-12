Мостовой одной фразой охарактеризовал игру сборной России

Александру Мостовому не понравилась игра сборной России в товарищеском матче с Камеруном.

«Как мне игра сборной? Ни рыба ни мясо.

Обе команды показали посредственный матч, не было борьбы, остроты. В общем, типичный товарищеский матч.

Сегодня сборная России больше сыграла для галочки. Камерун тоже не приехал побеждать», – сказал Мостовой.

Россияне дома победили со счетом 1:0.

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Единственный гол забил Федор Чалов – дебютный для него за сборную.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!