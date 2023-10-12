Роша: «ЦСКА провел великолепный матч со «Спартаком» и может выиграть РПЛ»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о шансах армейского клуба стать чемпионом России по итогам текущего сезона РПЛ.

– ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне?

– Да. Мы провели великолепный матч со «Спартаком» и с учетом этого, все вполне возможно. Считаю, в последних микроэпизодах дали слабину и пропустили гол, но игра в супердерби и решается в мелочах, – заявил Роша.