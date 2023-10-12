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    • Роша: «ЦСКА провел великолепный матч со «Спартаком» и может выиграть РПЛ»

    Роша: «ЦСКА провел великолепный матч со «Спартаком» и может выиграть РПЛ»

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о шансах армейского клуба стать чемпионом России по итогам текущего сезона РПЛ.

    – ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне?
    – Да. Мы провели великолепный матч со «Спартаком» и с учетом этого, все вполне возможно. Считаю, в последних микроэпизодах дали слабину и пропустили гол, но игра в супердерби и решается в мелочах, – заявил Роша.

    • В последний раз ЦСКА становился чемпионом России после окончания сезона 2015/16.
    • После 11 туров РПЛ армейский клуб занимает 7-е место с 17 очками.

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    Источник: Sport24

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