Роша: «ЦСКА провел великолепный матч со «Спартаком» и может выиграть РПЛ»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о шансах армейского клуба стать чемпионом России по итогам текущего сезона РПЛ.
– ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне?
– Да. Мы провели великолепный матч со «Спартаком» и с учетом этого, все вполне возможно. Считаю, в последних микроэпизодах дали слабину и пропустили гол, но игра в супердерби и решается в мелочах, – заявил Роша.
- В последний раз ЦСКА становился чемпионом России после окончания сезона 2015/16.
- После 11 туров РПЛ армейский клуб занимает 7-е место с 17 очками.
Источник: Sport24