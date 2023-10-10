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    • Билялетдинов объяснил, почему УЕФА отменил допуск сборных России U17

    Билялетдинов объяснил, почему УЕФА отменил допуск сборных России U17

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

    «Я особо не испытывал иллюзий. УЕФА просто забросил удочку, посмотрел на реакцию других стран. Политические структуры дали сверху по башке спортивным организациям, и те сдали назад. Если бы даже юношеским сборным России разрешили играть, как бы это выглядело на нейтральных полях, без флага, гимна, формы? Думаю, были бы соревновательные пакости.

    Не знаю, нужно ли было рассчитывать на то, что нас допустят. Отстранение бьeт по международному опыту ребят, которые хотели бы себя попробовать с равными соперниками. К сожалению, такие условия, надо терпеть», – сказал Билялетдинов.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.10.2023 23:16
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