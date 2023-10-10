Колосков назвал единственного игрока сборной России, который попал бы в основу Камеруна

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче Россия – Камерун.
«Матч с Камеруном станет праздником футбола для болельщиков. Сборная наконец-то играет дома с сильнейшим за последнее время соперником.
Камерун превосходит в классе нашу команду, это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Александр Головин. У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», – сказал Колосков.
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
- 16 октября Россия сыграет с Кенией в Турции.
- Россия отстранена от международных турниров.
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Источник: «РБ Спорт»