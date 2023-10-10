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    • Колосков назвал единственного игрока сборной России, который попал бы в основу Камеруна

    Колосков назвал единственного игрока сборной России, который попал бы в основу Камеруна

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче Россия – Камерун.

    «Матч с Камеруном станет праздником футбола для болельщиков. Сборная наконец-то играет дома с сильнейшим за последнее время соперником.

    Камерун превосходит в классе нашу команду, это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Александр Головин. У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», – сказал Колосков.

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
    • 16 октября Россия сыграет с Кенией в Турции.
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.10.2023 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +941

      bratskij 2 часа назад

      Раскатают как Тузик грелку по полю, что потом от такого изнасилования еще и жениться придется, стопудово, к доктору ходить не надо. Наш уровень это сборная Люксембурга да и то просрут и ей.

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