Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Газзаев сказал, кто должен сменить Абаскаля в «Спартаке»

    Валерий Газзаев порассуждал о возможном преемнике Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

    «Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому?

    Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит, надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет – это не тот вариант», – сказал Газзаев.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • Сообщалось об интересе московского клуба к Станиславу Черчесову, Валерию Карпину, Игорю Осинькину.

    Новости по теме
    Газзаев назвал потенциального чемпиона России: это не «Краснодар» 10
    Газзаев подвел итоги дерби «Спартак» – ЦСКА 7
    Газзаев прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2023 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35620

      VVM1964 2 часа назад

      Неужто опять в Госдуму собрался ?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2885

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      Газзай, иди на своих кляч унылых потявкай!) не суй свой нос на чужое поле!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      timon2401 4 часа назад

      бред(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6686

      rash1959 4 часа назад

      псина псит

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+