Газзаев сказал, кто должен сменить Абаскаля в «Спартаке»

Валерий Газзаев порассуждал о возможном преемнике Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому?

Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит, надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет – это не тот вариант», – сказал Газзаев.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

Сообщалось об интересе московского клуба к Станиславу Черчесову, Валерию Карпину, Игорю Осинькину.

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