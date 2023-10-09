Газзаев сказал, кто должен сменить Абаскаля в «Спартаке»

Неужто опять в Госдуму собрался ?))
Валерий Газзаев порассуждал о возможном преемнике Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
«Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому?
Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит, надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет – это не тот вариант», – сказал Газзаев.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
- Сообщалось об интересе московского клуба к Станиславу Черчесову, Валерию Карпину, Игорю Осинькину.