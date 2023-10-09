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Газзаев сказал, кто должен сменить Абаскаля в «Спартаке»

9 октября 2023, 22:03
4

Валерий Газзаев порассуждал о возможном преемнике Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому?

Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит, надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет – это не тот вариант», – сказал Газзаев.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
  • Сообщалось об интересе московского клуба к Станиславу Черчесову, Валерию Карпину, Игорю Осинькину.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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rash1959
1696879442
псина псит
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timon2401
1696879707
бред(((
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ScarlettOgusania
1696883702
Газзай, иди на своих кляч унылых потявкай!) не суй свой нос на чужое поле!
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VVM1964
1696885955
Неужто опять в Госдуму собрался ?))
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