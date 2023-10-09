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    Тихонов рассказал, что «Спартаку» нужно делать с Абаскалем

    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться на посту главного тренера московского клуба.

    – Я думаю, что результат спасает «Спартака» и тренера «Спартака».

    – Зачем помогать Абаскалю? Пусть придет Мостовой – поможем ему.

    – Александру нужно будет всей страной помогать. Потому что человек еще не работал. Он только со стороны знает, как это выглядит. Те слова, которые идут от Мостового в сторону команды, мы все прекрасно знаем.

    – Абаскалю уже помогли. Ему Бабича купили, Бонгонда… Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны. Давайте до зимы посмотрим.

    – А чего ждать?

    – Послушайте, придет новый тренер, начнет перестройку, проиграет два‑три матча, и что дальше? В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру.

    • В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
    • Перед этим команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2023 19:23
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Артур-Мартынкевич-vkontak 4 часа назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6686

      rash1959 6 часов назад

      Врагу не пожелаешь таких "ветеранов"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10194

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Тихонов иди вместе с Мостовым Аленичевым и Черчесовым куда подальше, от Спартака и все будет Ок!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35620

      VVM1964 7 часов назад

      Купите ему вместо Денисова толкового крайнего защитника, еще одного напа и толкового опорника !!! И будет всем нам счастье !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22490

      derrik2000 7 часов назад

      "В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру."

      Да, АндрУша...
      Игрок ты был, конечно, знатный, ничего не скажу.
      Совесть и честь команды.
      БЫЛ.
      Сейчас часто вижу тебя на Матч-ТВ и читаю иные твои комментарии.
      Смотрел на твою тренерскую работу...
      Скажу так. Иди на курсы агитаторов.
      Там связность речи подтянешь и научишься лозунгами говорить.
      После окончания - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СПАРТАК.
      Ответственным за морально-психологический настрой игроков.
      На бОльшее ты, извини,УЖЕ не способен.
      А ещё эскортница здесь, на сайте, пасётся. АЙДА К НЕЙ! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16684

      Алексей З 7 часов назад

      Ошибается Андрей , Абаскалю доверяет малая часть болел. имхо
      Был на вчерашнем матче и наслушался много слов в адрес тренера.

      2
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      Рейтинг: +35620

      VVM1964 > Алексей З 6 часов назад

      Кому как не тебе, знать что не всегда большинство бывает право - очень многие поддаются эмоциям, стадному чувству или одноминутному порыву - 2-3 победы и половина недовольных отвалит, а если чуть больше то и перевернутся на 180 градусов ...

      5
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      Рейтинг: +10194

      САДЫЧОК > Алексей З 6 часов назад

      А, ты не слушай, а просто смотри!

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      Рейтинг: +20247

      NewLife > VVM1964 6 часов назад

      Не хотел писать, но истина дороже. Зачем ты не по делу напрыгнул на человека, с каким посылом ? И еще начинаешь лекции читать. Он всего навсего опровергнул слова Тихонова о том, что большинство за Абаскаля, при чем на личном примере. Он не говорил, кто прав, кто не прав, а ты на этом свой беспонтовый базар толканул.

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      Рейтинг: +16684

      Алексей З > VVM1964 5 часов назад

      Ну побеждали , Сочи , Факел на 90+ и что игра радовала ?
      Стадо я и вчера видел, которые все 90 минут друг другу желают орального счастья и не смотрят игру.
      Я не про таких сказал.

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      Рейтинг: +35620

      VVM1964 > NewLife 5 часов назад

      "Напрыгнул" ??? По моему я предельно вежливо высказал своё несогласие, у каждого свое мнение и никаких лекция я не читаю, почему я не могу высказать своё, не думаю что оно прямо таки задело Алексея ... И никакого "базара", а исключительно плюрализм мнений и здоровая дискуссия ))) Кстати, не претендуй на истину - правда у каждого своя, а истина - это для мудрецов и гениев, но даже они могут заблуждаться ))

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