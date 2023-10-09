Тихонов рассказал, что «Спартаку» нужно делать с Абаскалем

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться на посту главного тренера московского клуба.
– Я думаю, что результат спасает «Спартака» и тренера «Спартака».
– Зачем помогать Абаскалю? Пусть придет Мостовой – поможем ему.
– Александру нужно будет всей страной помогать. Потому что человек еще не работал. Он только со стороны знает, как это выглядит. Те слова, которые идут от Мостового в сторону команды, мы все прекрасно знаем.
– Абаскалю уже помогли. Ему Бабича купили, Бонгонда… Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны. Давайте до зимы посмотрим.
– А чего ждать?
– Послушайте, придет новый тренер, начнет перестройку, проиграет два‑три матча, и что дальше? В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру.
- В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
- Перед этим команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.