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Тихонов рассказал, что «Спартаку» нужно делать с Абаскалем

9 октября 2023, 19:23
8

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться на посту главного тренера московского клуба.

– Я думаю, что результат спасает «Спартака» и тренера «Спартака».

– Зачем помогать Абаскалю? Пусть придет Мостовой – поможем ему.

– Александру нужно будет всей страной помогать. Потому что человек еще не работал. Он только со стороны знает, как это выглядит. Те слова, которые идут от Мостового в сторону команды, мы все прекрасно знаем.

– Абаскалю уже помогли. Ему Бабича купили, Бонгонда… Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны. Давайте до зимы посмотрим.

– А чего ждать?

– Послушайте, придет новый тренер, начнет перестройку, проиграет два‑три матча, и что дальше? В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру.

  • В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
  • Перед этим команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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derrik2000
1696869569
"В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру." Да, АндрУша... Игрок ты был, конечно, знатный, ничего не скажу. Совесть и честь команды. БЫЛ. Сейчас часто вижу тебя на Матч-ТВ и читаю иные твои комментарии. Смотрел на твою тренерскую работу... Скажу так. Иди на курсы агитаторов. Там связность речи подтянешь и научишься лозунгами говорить. После окончания - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СПАРТАК. Ответственным за морально-психологический настрой игроков. На бОльшее ты, извини,УЖЕ не способен. А ещё эскортница здесь, на сайте, пасётся. АЙДА К НЕЙ! )))
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VVM1964
1696869956
Купите ему вместо Денисова толкового крайнего защитника, еще одного напа и толкового опорника !!! И будет всем нам счастье !!!
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САДЫЧОК
1696870963
Тихонов иди вместе с Мостовым Аленичевым и Черчесовым куда подальше, от Спартака и все будет Ок!
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rash1959
1696872214
Врагу не пожелаешь таких "ветеранов"
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Артур-Мартынкевич-vkontak
1696878606
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Спартанец300
1696965881
Мне пофиг на других, и что подумают про меня, я за Гильермо Абаскаля. Первые пять матчей РПЛ без поражений шли, потом спад, потом победы. Отстаньте от тренера. Все!!!
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