Тихонов рассказал, что «Спартаку» нужно делать с Абаскалем

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться на посту главного тренера московского клуба.

– Я думаю, что результат спасает «Спартака» и тренера «Спартака».

– Зачем помогать Абаскалю? Пусть придет Мостовой – поможем ему.

– Александру нужно будет всей страной помогать. Потому что человек еще не работал. Он только со стороны знает, как это выглядит. Те слова, которые идут от Мостового в сторону команды, мы все прекрасно знаем.

– Абаскалю уже помогли. Ему Бабича купили, Бонгонда… Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны. Давайте до зимы посмотрим.

– А чего ждать?

– Послушайте, придет новый тренер, начнет перестройку, проиграет два‑три матча, и что дальше? В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру.