«Рыжим везет»: Мостовой оценил итог дерби «Спартак» – ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Спартак» спас ничью на 97-й минуте.

Спасительный мяч забил бывший игрок ЦСКА Хесус Медина.

У команд по 17 очков.

«Есть русская поговорка, что рыжим часто везeт. ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе. «Спартак» точно не наиграл на победу, а ЦСКА – наиграл. Счастливая случайность спасла «Спартак». Напомнило матч с «Сочи», когда Срджан Бабич затолкал. ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу в матче, где выглядели лучше», – сказал Мостовой.