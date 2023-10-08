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    «Рыжим везет»: Мостовой оценил итог дерби «Спартак» – ЦСКА

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

    «Есть русская поговорка, что рыжим часто везeт. ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе. «Спартак» точно не наиграл на победу, а ЦСКА – наиграл. Счастливая случайность спасла «Спартак». Напомнило матч с «Сочи», когда Срджан Бабич затолкал. ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу в матче, где выглядели лучше», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.10.2023 21:29
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