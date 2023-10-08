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    • «Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2023

    «Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» и «Реал Сосьедад», 9 тур чемпионата Испании на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 9 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Витсель, Эрмосо, Де Пауль, Коке, Лино, Льоренте, Молина, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норманн, Субименди, Мугуруза, Мерино, Кубо, Мендес, Оярсабаль.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад»

    • Прямую трансляцию матча проведет Okko Спорт;
    • Прямой эфир встречи на «Фонбет».

    Источник: Бомбардир

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