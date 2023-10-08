Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» и «Реал Сосьедад», 9 тур чемпионата Испании на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 9 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Витсель, Эрмосо, Де Пауль, Коке, Лино, Льоренте, Молина, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норманн, Субименди, Мугуруза, Мерино, Кубо, Мендес, Оярсабаль.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад»