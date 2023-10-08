Дзюба: «Победа «Локо» над «Уралом» была бы несправедлива»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Москвичи ушли от поражения на 90+6 минуте.

Дзюба забил в 1-м тайме.

«Локо» идет в РПЛ 3-м.

«Положа руку на сердце, наверное, было бы несправедливо победить вот так, 3:2. Мы, конечно, были бы безмерно счастливы, но за «Урал» было бы очень обидно, потому что команда действительно играющая. Не забить два пенальти и проиграть вот так, 2:3, было бы чересчур. Плюс у них ещe с «Ростовом» отняли очки. Где-то им вернулось.

Мы в любом случае не сдаeмся до последней минуты, это очень радует. Не первый раз, уже набралось четыре-пять таких камбэков крутых, которые говорят о том, что у нас есть характер. По крайней мере, это уже радует», – сказал Дзюба.