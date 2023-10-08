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    • Дзюба поддержал 18-летнего игрока «Урала», который дважды не забил пенальти в матче с «Локо»

    Дзюба поддержал 18-летнего игрока «Урала», который дважды не забил пенальти в матче с «Локо»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) поддержал игрока екатеринбуржцев Илью Ишкова.

    • 18-летний Ишков вышел на замену в перерыве.
    • При счете 2:1 Илья бил пенальти – его отразил вратарь Илья Лантратов. Однако 11-метровый нужно было перебить, так как защитник «Локо» Лукас Фассон вбежал в штрафную до удара. Перебивал пенальти тоже Ишков – не забил.
    • Затем Ишкова заменили.

    «Всe спокойно, сказал ему банальные вещи. Что он в любом случае молодец, что в таком юном возрасте не побоялся, пошeл бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили. У него ещe вся жизнь впереди и вся карьера. Это должно его сделать сильнее. В любом случае, жизнь на этом не заканчивается. Выше нос и всe будет хорошо», – сказал Дзюба.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16665

      Алексей З 1 час назад

      Это что ж за команда , где 18-летний принимает такие решения ?

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