Дзюба поддержал 18-летнего игрока «Урала», который дважды не забил пенальти в матче с «Локо»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) поддержал игрока екатеринбуржцев Илью Ишкова.

18-летний Ишков вышел на замену в перерыве.

При счете 2:1 Илья бил пенальти – его отразил вратарь Илья Лантратов. Однако 11-метровый нужно было перебить, так как защитник «Локо» Лукас Фассон вбежал в штрафную до удара. Перебивал пенальти тоже Ишков – не забил.

Затем Ишкова заменили.

«Всe спокойно, сказал ему банальные вещи. Что он в любом случае молодец, что в таком юном возрасте не побоялся, пошeл бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили. У него ещe вся жизнь впереди и вся карьера. Это должно его сделать сильнее. В любом случае, жизнь на этом не заканчивается. Выше нос и всe будет хорошо», – сказал Дзюба.