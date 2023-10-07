Дзюба прокомментировал спасение «Локо» в матче с «Уралом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Москвичи ушли от поражения на 90+6 минуте.

Дзюба забил в 1-м тайме.

«Локо» идет в РПЛ 3-м.

«Сумасшедший матч, потрясающий. Мне кажется, зрителю точно понравилось, валидольный. Наверное, нам грех жаловаться на результат, вырвали ничью, но все равно осадочек остался. Вроде игра получалась, удавалась, но по тому, как складывалась, отчасти счет, наверное, закономерный», – сказал Дзюба.