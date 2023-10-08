Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко прокомментировал слезы игрока «Урала» после незабитых пенальти и обратной замены

Гончаренко прокомментировал слезы игрока «Урала» после незабитых пенальти и обратной замены

8 октября 2023, 10:49
2

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал неудачу игрока команды Ильи Ишкова в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

  • Ишков вышел на замену в перерыве.
  • При счете 2:1 Илья бил пенальти – его отразил вратарь Илья Лантратов. Однако 11-метровый нужно было перебить, так как защитник «Локо» Лукас Фассон вбежал в штрафную до удара. Перебивал пенальти тоже Ишков – не забил.
  • Затем Ишкова заменили.

– Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти. Мы расстроены, что не выиграли.

Есть какие‑то более опытные игроки, перед игрой назначаем, во время игры какие‑то варианты были возможны. Все нападающие не забивают пенальти. Форварды самого высокого уровня не реализуют их в игре и в послематчевой серии.

– Видели его слезы, как поддержали?

– Молодому парню легко растеряться. Надеюсь, это опыт на будущее.

Еще по теме:
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ 1
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги 2
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера 3
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Ишков Илья Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1696754949
Гончар ты лоханулся!
Ответить
Главные новости
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
2
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
1
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
4
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
3
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
1
Все новости
Все новости
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
4
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
2
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
16
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+