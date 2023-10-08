Гончаренко прокомментировал слезы игрока «Урала» после незабитых пенальти и обратной замены

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал неудачу игрока команды Ильи Ишкова в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

Ишков вышел на замену в перерыве.

При счете 2:1 Илья бил пенальти – его отразил вратарь Илья Лантратов. Однако 11-метровый нужно было перебить, так как защитник «Локо» Лукас Фассон вбежал в штрафную до удара. Перебивал пенальти тоже Ишков – не забил.

Затем Ишкова заменили.

– Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти. Мы расстроены, что не выиграли.

Есть какие‑то более опытные игроки, перед игрой назначаем, во время игры какие‑то варианты были возможны. Все нападающие не забивают пенальти. Форварды самого высокого уровня не реализуют их в игре и в послематчевой серии.

– Видели его слезы, как поддержали?

– Молодому парню легко растеряться. Надеюсь, это опыт на будущее.