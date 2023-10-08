«Чемпионский» камбэк «Краснодара», страшная травма в АПЛ, слезы Уткина и другие новости

Судья Лаос: «Поведение Месси на ЧМ-2022 – это позор».

Черчесов ответил, готов ли он возглавить «Спартак».

Жуткая травма в АПЛ: игроку «Шеффилда» оторвало половину стопы.

Мостовой: «Пока не видевший мяча Слуцкий жрал пирожки, я 25 лет играл».

Уткин заплакал после выхода своей команды в полуфинал Медиалиги.

Сафонов допустил результативную ошибку в матче с «Ростовом».

РПЛ. Лидирующий «Краснодар» ушел с 0:2 в матче с «Ростовом» (3:2), забив победный на 95-й.

Карпин отреагировал на поражение в Краснодаре с 0:2 одним матерным словом.

Стало известно еще одно условие для перехода тренера Ивича из «Краснодара» в «Спартак».

Сперцян заявил о чемпионском характере «Краснодара».