Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Чемпионский» камбэк «Краснодара», страшная травма в АПЛ, слезы Уткина и другие новости

    «Чемпионский» камбэк «Краснодара», страшная травма в АПЛ, слезы Уткина и другие новости

    Судья Лаос: «Поведение Месси на ЧМ-2022 – это позор».

    Черчесов ответил, готов ли он возглавить «Спартак».

    Жуткая травма в АПЛ: игроку «Шеффилда» оторвало половину стопы.

    Мостовой: «Пока не видевший мяча Слуцкий жрал пирожки, я 25 лет играл».

    Уткин заплакал после выхода своей команды в полуфинал Медиалиги.

    Сафонов допустил результативную ошибку в матче с «Ростовом».

    РПЛ. Лидирующий «Краснодар» ушел с 0:2 в матче с «Ростовом» (3:2), забив победный на 95-й.

    Карпин отреагировал на поражение в Краснодаре с 0:2 одним матерным словом.

    Стало известно еще одно условие для перехода тренера Ивича из «Краснодара» в «Спартак».

    Сперцян заявил о чемпионском характере «Краснодара».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+