«Чемпионский» камбэк «Краснодара», страшная травма в АПЛ, слезы Уткина и другие новости

Судья Лаос: «Поведение Месси на ЧМ-2022 – это позор».
Черчесов ответил, готов ли он возглавить «Спартак».
Жуткая травма в АПЛ: игроку «Шеффилда» оторвало половину стопы.
Мостовой: «Пока не видевший мяча Слуцкий жрал пирожки, я 25 лет играл».
Уткин заплакал после выхода своей команды в полуфинал Медиалиги.
Сафонов допустил результативную ошибку в матче с «Ростовом».
РПЛ. Лидирующий «Краснодар» ушел с 0:2 в матче с «Ростовом» (3:2), забив победный на 95-й.
Карпин отреагировал на поражение в Краснодаре с 0:2 одним матерным словом.
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Сперцян заявил о чемпионском характере «Краснодара».
Источник: «Бомбардир»