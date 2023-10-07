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    Судья Лаос: «Поведение Месси на ЧМ-2022 – это позор»

    Бывший футбольный арбитр Матеу Лаос пожаловался на поведение Лионеля Месси во время чемпионата мира в Катаре.

    «Месси позвонил мне после игры с Нидерландами [в 1/4 финала ЧМ-2022] и извинился за грубые слова в мой адрес.

    В том матче я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это было позорное поведение.

    Я отсудил более 50 матчей с его участием. После его празднования с руками у ушей футболисты сборной Нидерландов завелись. Это была провокация», – сказал Лаос.

    • Аргентина прошла Нидерланды в серии пенальти.
    • Месси во время матча ругался с Эдгаром Давидсом, а после игры оскорбил Вута Вегхорста.

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    Источник: Goal

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +555

      Romeo 123 3 часа назад

      Гном подлый и злой

      0
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      Рейтинг: +16661

      Алексей З 4 часа назад

      Судья Лаос , а вас добрым словом хоть кто-нибудь вспомнит ?
      Вы просто нарцисс, возомнивший что именно на вас приходят люди посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +29

      MANCHESTER_RED_MAN 4 часа назад

      Да нормальное поведение вполне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1271

      SuperNils 5 часов назад

      Месси и как футболист позорник.

      1
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      Рейтинг: +149

      Fandorine 5 часов назад

      Поведение многих судей на полях мира бывает ещё позорнее(((

      1
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