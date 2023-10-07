Судья Лаос: «Поведение Месси на ЧМ-2022 – это позор»

Бывший футбольный арбитр Матеу Лаос пожаловался на поведение Лионеля Месси во время чемпионата мира в Катаре.

«Месси позвонил мне после игры с Нидерландами [в 1/4 финала ЧМ-2022] и извинился за грубые слова в мой адрес.

В том матче я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это было позорное поведение.

Я отсудил более 50 матчей с его участием. После его празднования с руками у ушей футболисты сборной Нидерландов завелись. Это была провокация», – сказал Лаос.

Аргентина прошла Нидерланды в серии пенальти.

Месси во время матча ругался с Эдгаром Давидсом, а после игры оскорбил Вута Вегхорста.

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