Черчесов ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

пока ничего не произойдет до окончания сезона
Станислав Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака».
«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему – ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет.
Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом – знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», – сказал Черчесов.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).
- Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
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