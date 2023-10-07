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Черчесов ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

7 октября 2023, 11:11
5

Станислав Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака».

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему – ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет.

Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом – знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», – сказал Черчесов.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).
  • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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eugen-han
1696666822
Зачем брать того, которого уволили за то, что хотят рыжего уйти. Спартак с нынешним тренером далеко не заберется по турнирной таблице, но в ближайший тур команда может как минимум не проиграть лыжникам и даже выиграть по максимуму, что даст на некоторое время забыть про отставку или увольнение тренера.
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zigbert
1696667005
Похоже что здесь он ответил честно.
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derrik2000
1696670866
"- Мясокомбинат... - Я!!! - ...сегодня нарядов не прислал..." (с) )))))))))))))
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alefreddy
1696674931
пока ничего не произойдет до окончания сезона
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