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    Черчесов ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

    Станислав Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака».

    «То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему – ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет.

    Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом – знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», – сказал Черчесов.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).
    • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3416

      alefreddy 1 час назад

      пока ничего не произойдет до окончания сезона

      0
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      Рейтинг: +22441

      derrik2000 3 часа назад

      "- Мясокомбинат...
      - Я!!!
      - ...сегодня нарядов не прислал..." (с)
      )))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +21952

      Cleaner 3 часа назад

      Черчесов имеет такой вес, что готов ко всему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102680

      zigbert 4 часа назад

      Похоже что здесь он ответил честно.

      5
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      Рейтинг: +866

      eugen-han 4 часа назад

      Зачем брать того, которого уволили за то, что хотят рыжего уйти. Спартак с нынешним тренером далеко не заберется по турнирной таблице, но в ближайший тур команда может как минимум не проиграть лыжникам и даже выиграть по максимуму, что даст на некоторое время забыть про отставку или увольнение тренера.

      1
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      Рейтинг: +16661

      Алексей З 4 часа назад

      Журналистский идиотизм зашкаливает, не бегите впереди телеги, как уволят действующего так и начнётся движуха.

      3
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      Рейтинг: +4246

      шахта Заполярная > Алексей З 2 часа назад

      Ну ты удивил, журналистов то ты где увидел. В нашем футболе есть только заказные, проплаченные журнашлюшки и поголовно они пасутся на срачтв.

      2
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