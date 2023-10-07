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  • РПЛ. Лидирующий «Краснодар» ушел с 0:2 в матче с «Ростовом» (3:2), забив победный на 95-й

РПЛ. Лидирующий «Краснодар» ушел с 0:2 в матче с «Ростовом» (3:2), забив победный на 95-й

7 октября 2023, 20:57
51

«Краснодар» вырвал победу над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ. Ростовчане вели 2:0, но преимущество упустили.

Победный гол «Краснодара» на 90+5 минуте забил Джон Кордоба.

Краснодарцы лидируют в таблице. «Ростов» остался в зоне переходных матчей.

У «Краснодара» нет поражений в сезоне РПЛ. У «Ростова» в последних десяти матчах одна победа в основное время.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Глебов, 23; 0:2 – Мохеби, 41; 1:2 – Сперцян, 50; 2:2 – Комличенко, 80 (в свои ворота); 3:2 – Кордоба, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (51)
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knikos
1696701599
Ну , быки ...ну ... Снимаю шляпу ...
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nominum
1696701634
В этом сезоне у Ростова новая фирменная фишка: сливать матчи после преимущества в два гола. Далее молчу как Гончаренко, чтобы не материться...
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СПбМерлин
1696701664
Как и многие, я желаю удачи Краснодару и готов к его чемпионству. Но - не по сегодняшнему матчу! Да, во 2 тайме они играли хорошо. Но, если бы судья не подыгрывал им в 1 тайме - результат был бы другой. Искренне сочувствую Ростову... А все потому, что судьи боятся быть справедливыми, боятся в 1 тайме показывать много карточек одному, да еще и лидирующему клубу. Так грубо играющему, как в 1 тайме - я Краснодар не помню. И столько им судья простил - ... некорректно.
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portero
1696701851
После первого тайма, на ничейку даже не рассчитывал.... но сложилось удачно. С победой Бычки и тремя очками!!!!
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Вомбат
1696702040
Отличный второй тайм выдал Краснодар. Браво, быки, и браво лично Илич! От Ростова я после первого тайма ожидал более быстрого слива преимущества. Но Ростов, в отличие от всех других матчей этого сезона, где он вел в начале игры, упирался по-настоящему и даже в добавленное время полез в атаку. Так что претензий игрокам Ростова я бы не предъявлял. В поражении виноват Карпин, выпустивший физически неготового Комличенко и позиционно слабого Терентьева. В итоге Ростов остался в меньшинстве. И даже хуже, если вспомнить про роковой рикошет от Николая.
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ilichkadr
1696702330
Быки победили заслужено. Показали волю к победе. Респект.
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BAIv
1696703032
Правильной дорогой идём! С Победой Краснодар!
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fanfckrasnodar
1696703174
отличный матч! верил до конца! Ростов - отличная игра! могли и 4-0 привозить, и мы могли 0-2 не отдавать. Игра вышла отличная!
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zigbert
1696704082
Интересная и захватывающая игра получилась. Краснодар вышел на матч неготовым. Игра явно не получалась, первый удар по воротам Ростова был нанесен лишь в середине первого тайма. И дело даже не в высоком прессинге Ростова. Все таки бремя лидерства дало о себе знать. Было много брака в передачах, нервничал и Сафонов. Во втором тайме вышел совсем другой Краснодар, давление на ворота Ростова усилилось. Хорошо что первый ответный гол получился быстрым а концовка вообще получилась удачной для Краснодара. Спасибо и Ростову за хорошую игру. Краснодар с победой!
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Alex Atuan
1696711202
Краснодар с волевой победой!!!Молодцы!Отличный матч!!
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