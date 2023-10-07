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    • РПЛ. Лидирующий «Краснодар» ушел с 0:2 в матче с «Ростовом» (3:2), забив победный на 95-й

    РПЛ. Лидирующий «Краснодар» ушел с 0:2 в матче с «Ростовом» (3:2), забив победный на 95-й

    «Краснодар» вырвал победу над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ. Ростовчане вели 2:0, но преимущество упустили.

    Победный гол «Краснодара» на 90+5 минуте забил Джон Кордоба.

    Краснодарцы лидируют в таблице. «Ростов» остался в зоне переходных матчей.

    У «Краснодара» нет поражений в сезоне РПЛ. У «Ростова» в последних десяти матчах одна победа в основное время.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Глебов, 23; 0:2 – Мохеби, 41; 1:2 – Сперцян, 50; 2:2 – Комличенко, 80 (в свои ворота); 3:2 – Кордоба, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 20:57
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    Комментарии55
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Durka 40 минут назад

      Соседи знают с каким счетом прошла игра, кричал, как на стадионе. Вперед быки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16664

      Алексей З 4 часа назад

      Чемпионские очки.
      Удача с вами, не дрогните.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Alex Atuan 4 часа назад

      Краснодар с волевой победой!!!Молодцы!Отличный матч!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1263

      qawzsexdr 6 часов назад

      Хорошая смотрибельная игра, Краснодар так держать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1263

      qawzsexdr 6 часов назад

      Валера, снова не верим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102687

      zigbert 6 часов назад

      Интересная и захватывающая игра получилась. Краснодар вышел на матч неготовым. Игра явно не получалась, первый удар по воротам Ростова был нанесен лишь в середине первого тайма. И дело даже не в высоком прессинге Ростова. Все таки бремя лидерства дало о себе знать. Было много брака в передачах, нервничал и Сафонов. Во втором тайме вышел совсем другой Краснодар, давление на ворота Ростова усилилось. Хорошо что первый ответный гол получился быстрым а концовка вообще получилась удачной для Краснодара. Спасибо и Ростову за хорошую игру.
      Краснодар с победой!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10176

      САДЫЧОК > zigbert 6 часов назад

      Вышел готовый, но чуток перегорел. но важно,что смогли собраться!
      Но все же , это касается больше лично Сафонова !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102687

      zigbert > САДЫЧОК 6 часов назад

      Не смотря на такое неудачное начало сумели настроиться на второй тайм. Давненько Сафонов так не косячил. Казалось поражения Краснодару не избежать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21955

      Cleaner > zigbert 6 часов назад

      Везет тому, кто везет. Вез сегодня Краснодар...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10176

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Отличный правый защитник появился Волков !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      fanfckrasnodar 6 часов назад

      отличный матч! верил до конца!
      Ростов - отличная игра! могли и 4-0 привозить, и мы могли 0-2 не отдавать.
      Игра вышла отличная!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +21955

      Cleaner 6 часов назад

      Валера, ну как же так? Но мы все ВЕРИМ!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3315

      BAIv 6 часов назад

      Правильной дорогой идём!
      С Победой Краснодар!

      6
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