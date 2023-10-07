РПЛ. Лидирующий «Краснодар» ушел с 0:2 в матче с «Ростовом» (3:2), забив победный на 95-й

«Краснодар» вырвал победу над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ. Ростовчане вели 2:0, но преимущество упустили.

Победный гол «Краснодара» на 90+5 минуте забил Джон Кордоба.

Краснодарцы лидируют в таблице. «Ростов» остался в зоне переходных матчей.

У «Краснодара» нет поражений в сезоне РПЛ. У «Ростова» в последних десяти матчах одна победа в основное время.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Глебов, 23; 0:2 – Мохеби, 41; 1:2 – Сперцян, 50; 2:2 – Комличенко, 80 (в свои ворота); 3:2 – Кордоба, 90+5.

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