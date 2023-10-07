Карпин отреагировал на поражение в Краснодаре с 0:2 одним матерным словом

Думал скажет-- я устал я мухожук. А кто такой Зюпа?
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не сдержал эмоций после матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).
Уходя в раздевалку, Карпин громко матернулся: «*** [блин]». Видео опубликовано в телеграм-канале «РБ Спорт».
- «Ростов» вел 2:0 после 1-го тайма.
- Команда идет в зоне переходных матчей.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
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