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    • Карпин отреагировал на поражение в Краснодаре с 0:2 одним матерным словом

    Карпин отреагировал на поражение в Краснодаре с 0:2 одним матерным словом

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не сдержал эмоций после матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

    Уходя в раздевалку, Карпин громко матернулся: «*** [блин]». Видео опубликовано в телеграм-канале «РБ Спорт».

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 21:08
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      ABC--google 5 часов назад

      Думал скажет-- я устал я мухожук. А кто такой Зюпа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4972

      polt 6 часов назад

      Да уж, «*** [блин]», просрал очередную игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10176

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Карпин- это Тен Хаг....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      k611 6 часов назад

      Одного хорошего тайма мало для положительного результата. Плюс конечно Краснодар сейчас на ходу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      Александр.Т. 6 часов назад

      Не то слово он выбрал надо было слово "Увольняюсь"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6558

      ySS 6 часов назад

      Смотрю путаница началась у болел Ростова.
      Вы кого хотите тренером для имеющихся игроков?
      К этому сезону приобрели пару ноунеймов и всё.
      Мало того, лидеры, кроме Глебова прошли через лазарет, а коренной армянин через пень колоду играет.
      Так волна поднимается после матча с лидером у него дома...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10176

      САДЫЧОК > ySS 6 часов назад

      Байрамян ключевой игрок и Акбашев отличный футболист.
      Карпин их держит , на лавке.Состав очень приличный-не хватает мастерства тренеру !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2281

      nominum > САДЫЧОК 5 часов назад

      Ага. Очень приличный Мелёхин смотрит как в компенсированное время забивают гол.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6558

      ySS > САДЫЧОК 5 часов назад

      Этот ключевой игрок регулярно привозит себе мячи (крайний с газпромом в Ростове) и в пустые ворота не забивает.
      Креатив от него нечасто и немного. От Уткина пока только бледная тень. Мелехин - ученик, Миронов тоже.
      Небезгрешный Осипенко второй матч после травмы.
      Уралу, Оренбургу, Рубину, даже Балтике привезли какое-то реальное усиление, в отличие от Ростова

      1
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      ...
      Рейтинг: +57295

      MaxRnD > nominum 4 часа назад

      Ну, а что у нас есть какая-то альтернатива Мелёхину ? Кто ? Прохин и Семенчук ? Тут куда ни кинь, везде детский сад

      0
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      ...
      Рейтинг: +2281

      nominum > MaxRnD 3 часа назад

      Ну если Онопко- когда-то лучший защитник и капитан сборной России- сидит в тренерском штабе и не может научить Мелёхина, Семенчука и Прохина играть в защите, то тогда возникает вопрос: а нафига Онопко в штабе? Потому что друг Карпина по Испании?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21955

      Cleaner 6 часов назад

      Валера, ну ВЕРИМ же! И РЖЕМ нимогём!!!...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9128

      GoLenaStop 6 часов назад

      Карпин, плять, иди тренировать Спартак!
      А, казачок та - засланный!
      Ха!

      2
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      ...
      Рейтинг: +18978

      DVOK68 > GoLenaStop 6 часов назад

      Не надо нам эту пакость предлагать,сами владейте)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21955

      Cleaner > DVOK68 6 часов назад

      Ваша пакость то, спартаковская!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18978

      DVOK68 > Cleaner 6 часов назад

      В 17 лет зачислен в таллинский футбольный клуб «Спорт», который выступал во второй лиге СССР, а главным тренером был Валерий Овчинников. Через год, будучи военнообязанным, поехал вместе с командой Прибалтийского военного округа на турнир во Львов, откуда уже поехал в Москву, в московский ЦСКА. В основной команде юному игроку места не было, поэтому «службу» проходил в фарм-клубе ЦСКА-2.
      ----------------------------------------------
      Хоть что-нибудь о футболе знаешь,юноша?)
      Не позорься.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Опорник1984 > GoLenaStop 5 часов назад

      А в прошлом сезоне Ростов прыгнул выше головы. Быстро вы забыли.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9128

      GoLenaStop > Опорник1984 4 часа назад

      Выше жопы не прыгнешь ( слова чемпиона по прыжкам в высоту без шеста Валерия Брумеля)
      С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      FCSpartakM 6 часов назад

      Вот с чего вот этого Валеру сватают к нам? Чем он сильнее Абаскаля?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21955

      Cleaner > FCSpartakM 6 часов назад

      Сектант Валера, потому с к вам. Куда еще то его???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      nominum 6 часов назад

      Только одним матерным словом? Да я ему могу подсказать с десяток матюков. В его адрес.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18978

      DVOK68 6 часов назад

      Нечего на зеркало пенять коли рожа крива

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57295

      MaxRnD > DVOK68 4 часа назад

      Ваша-то рожа после недавних эпических битв с Акроном и прочих чудных результатов нормально симметрию сохраняет ?

      0
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