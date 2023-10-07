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  • Мостовой: «Пока не видевший мяча Слуцкий жрал пирожки, я 25 лет играл»

Мостовой: «Пока не видевший мяча Слуцкий жрал пирожки, я 25 лет играл»

7 октября 2023, 18:43
14

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает себя интересной персоной.

  • Мостовой сейчас учится на тренера.
  • Он играл за «Сельту», «Спартак».
  • Упомянутый Мостовым Леонид Слуцкий брал трофеи с ЦСКА и тренировал сборную России.

«Обучение на тренера? Все усложняют те, кто не играл в футбол. Все ребята воспринимают вещи не так, как должно восприниматься. Но бумажку не дадут без обучения. Это же не права, которые можно купить.

Моя критика? Кто кого критикует? Почему говорить правду – это сразу критика? Я в футбол играл больше многих в тысячу раз.

Удивление вызывает, когда человек, который не играл в футбол, говорит, что есть какая-то слепая зона. И это не только у меня вызывает: у Андрея Аршавина тоже, который со мной сидит, Романа Широкова, Юрия Жиркова. Дискуссии нет. Сидят люди и просто улыбаются и смеются.

В предвкушении ли я? У нас тысячи людей без работы, которые играли в футбол. Зачем идут учиться на тренера люди, которые не играли в футбол? Задайте вопрос Слуцкому: как он попал туда, если мяч не мог остановить и не видел его никогда. А не людям, которые играли в футбол.

Конечно, я интересная персона – 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то. Интересные персоны, это которые добиваются чего-то, а не в книжке что-то там написали. Уже устал от футбольной тупости», – сказал Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (14)
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NewLife
1696694237
Настопздил уже. Напиши мемуары, может человека три купят.
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Эном айс
1696695872
А теперь ты списываешь у Аршавина , а Лёня с семью трофеями продолжает невозмутимо есть пирожки..,а может и что подороже.
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VVM1964
1696697720
Ну вот же дебил, с дебильной логикой - Ну если, К ПРИМЕРУ, Королев не летал в космос, то и рассуждать на эту тему он не может, только Гагарин - может не самый показательный пример, но уж то, что пришло на ум, не обессудьте ... - думаю аналогий полно. Играть и тренировать - ДВЕ ОГРОМНЫЕ разницы !!!
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k611
1696698128
Ну Слуцкий, как бы к нему не относится, как тренер кое что выигрывал. А что выиграл Мостовой как тренер...
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CSKA57
1696701417
Не очень красиво сказал!
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лошадка35
1696702044
"Повезёт" же кому-то с тренером(
Ответить
Купа Купыч
1696709637
Когда же этого придурка в 6 палату определят.
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odessakmv
1696759868
и ша???
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ильдар-нуреев-yandex
1696850689
Карлос Билардо - гинеколог, тренер чемпионов мира 1986 года. Пирожки не ел, но многое повидал.
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Snek
1696884132
Слуцкий, какой бы он не был, в своей тренерской карьере, хоть и не играл, чего-то да добился. А значит высер Мостового вообще не в тему.
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