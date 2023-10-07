Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Пока не видевший мяча Слуцкий жрал пирожки, я 25 лет играл»

    Мостовой: «Пока не видевший мяча Слуцкий жрал пирожки, я 25 лет играл»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает себя интересной персоной.

    • Мостовой сейчас учится на тренера.
    • Он играл за «Сельту», «Спартак».
    • Упомянутый Мостовым Леонид Слуцкий брал трофеи с ЦСКА и тренировал сборную России.

    «Обучение на тренера? Все усложняют те, кто не играл в футбол. Все ребята воспринимают вещи не так, как должно восприниматься. Но бумажку не дадут без обучения. Это же не права, которые можно купить.

    Моя критика? Кто кого критикует? Почему говорить правду – это сразу критика? Я в футбол играл больше многих в тысячу раз.

    Удивление вызывает, когда человек, который не играл в футбол, говорит, что есть какая-то слепая зона. И это не только у меня вызывает: у Андрея Аршавина тоже, который со мной сидит, Романа Широкова, Юрия Жиркова. Дискуссии нет. Сидят люди и просто улыбаются и смеются.

    В предвкушении ли я? У нас тысячи людей без работы, которые играли в футбол. Зачем идут учиться на тренера люди, которые не играли в футбол? Задайте вопрос Слуцкому: как он попал туда, если мяч не мог остановить и не видел его никогда. А не людям, которые играли в футбол.

    Конечно, я интересная персона – 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то. Интересные персоны, это которые добиваются чего-то, а не в книжке что-то там написали. Уже устал от футбольной тупости», – сказал Мостовой.

    Главное дерби России уже в выходные: ставьте на матч со страховкой до 17000₽!

    Новости по теме
    Мостовой назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака» по итогам дерби с ЦСКА 3
    Аршавин раскрыл подробности обучения на тренера вместе с Мостовым 1
    Мостовой высказался в поддержку Бакаева, уехавшего в ОАЭ
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2023 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +184

      Купа Купыч 4 часа назад

      Когда же этого придурка в 6 палату определят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > Купа Купыч 4 часа назад

      Следующие выборы в нижнюю палату парламента пройдут в 2026 году. Других выборов у нас в ближайшее время вроде предвидится )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      Александр.Т. 6 часов назад

      Клоун он и в Африке клоун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      лошадка35 6 часов назад

      "Повезёт" же кому-то с тренером(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3760

      CSKA57 7 часов назад

      Не очень красиво сказал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      k611 7 часов назад

      Ну Слуцкий, как бы к нему не относится, как тренер кое что выигрывал. А что выиграл Мостовой как тренер...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 8 часов назад

      Ну вот же дебил, с дебильной логикой - Ну если, К ПРИМЕРУ, Королев не летал в космос, то и рассуждать на эту тему он не может, только Гагарин - может не самый показательный пример, но уж то, что пришло на ум, не обессудьте ... - думаю аналогий полно. Играть и тренировать - ДВЕ ОГРОМНЫЕ разницы !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5740

      Эном айс 8 часов назад

      А теперь ты списываешь у Аршавина , а Лёня с семью трофеями продолжает невозмутимо есть пирожки..,а может и что подороже.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2150

      DMитрий 8 часов назад

      Маур, твой выход!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20196

      NewLife 9 часов назад

      Настопздил уже. Напиши мемуары, может человека три купят.

      6
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+