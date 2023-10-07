Мостовой: «Пока не видевший мяча Слуцкий жрал пирожки, я 25 лет играл»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает себя интересной персоной.

Мостовой сейчас учится на тренера.

Он играл за «Сельту», «Спартак».

Упомянутый Мостовым Леонид Слуцкий брал трофеи с ЦСКА и тренировал сборную России.

«Обучение на тренера? Все усложняют те, кто не играл в футбол. Все ребята воспринимают вещи не так, как должно восприниматься. Но бумажку не дадут без обучения. Это же не права, которые можно купить.

Моя критика? Кто кого критикует? Почему говорить правду – это сразу критика? Я в футбол играл больше многих в тысячу раз.

Удивление вызывает, когда человек, который не играл в футбол, говорит, что есть какая-то слепая зона. И это не только у меня вызывает: у Андрея Аршавина тоже, который со мной сидит, Романа Широкова, Юрия Жиркова. Дискуссии нет. Сидят люди и просто улыбаются и смеются.

В предвкушении ли я? У нас тысячи людей без работы, которые играли в футбол. Зачем идут учиться на тренера люди, которые не играли в футбол? Задайте вопрос Слуцкому: как он попал туда, если мяч не мог остановить и не видел его никогда. А не людям, которые играли в футбол.

Конечно, я интересная персона – 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то. Интересные персоны, это которые добиваются чего-то, а не в книжке что-то там написали. Уже устал от футбольной тупости», – сказал Мостовой.

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